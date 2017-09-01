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"Челси" заявил на сезон Диего Косту

Нападающий "Челси" Диего Коста заявлен на сезон в состав "синих", сообщает Daily Mail.

Летом форвард сборной Испании мог вернуться в "Атлетико", но сделка сорвалась. Как минимум до зимы Коста будет выступать за "Челси".
Теги: Коста Челси
Вчера, 23:19
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