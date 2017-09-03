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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Сборная Бельгии вышла на чемпионат мира-2018
В матче квалификации чемпионата мира - 2018 сборная Бельгии обыграла команду Греции и стала недосягаемой для своих преследователей и обеспечила себе путёвку на чемпионат мира в России.
Чемпионат мира
Группа H
Греция - Бельгия 1:2
Голы: Вертонген, 70, Зека, 73, Лукаку, 74
Греция: Карнезис, Цавелас, Манолас, Папастатопулос, Стафилидис (Ликояннис, 69), Манниатис, Циолис, Зека, Самарис, Фортунис, Донис
Бельгия: Куртуа, Менье, Вертонген, Вермален, Алдервейрелд, Феррейра-Карраско (Шадли, 79), Феллайни, Дембеле (Азар, 74), Брёйне, Лукаку, Мертенс
Предупреждения: Менье, 49, Дембеле, 50, Самарис, 55, Феррейра-Карраско, 76
Гибралтар - Босния и Герцеговина 0:4
Голы: Джеко, 35, Кодро, 65, Лулич, 83, Джеко, 85
Гибралтар: Ибрахим, Гарсия, Чиполина, Чиполина, Оливеро, Понс (Паси, 67), Уолкер, Грин (Дуарте, 80), Бардон, Кашаро (Кумбес, 86), Эрнандес
Босния и Герцеговина: Бегович, Враньеш, Колашинац, Цоцалич (Думич, 85), Жуканович, Яяло, Вишча, Хаджич (Миличевич, 67), Лулич, Джеко, Кодро (Баич, 79)
Предупреждения: Жуканович, 28
Чемпионат мира
Группа H
Греция - Бельгия 1:2
Голы: Вертонген, 70, Зека, 73, Лукаку, 74
Греция: Карнезис, Цавелас, Манолас, Папастатопулос, Стафилидис (Ликояннис, 69), Манниатис, Циолис, Зека, Самарис, Фортунис, Донис
Бельгия: Куртуа, Менье, Вертонген, Вермален, Алдервейрелд, Феррейра-Карраско (Шадли, 79), Феллайни, Дембеле (Азар, 74), Брёйне, Лукаку, Мертенс
Предупреждения: Менье, 49, Дембеле, 50, Самарис, 55, Феррейра-Карраско, 76
Гибралтар - Босния и Герцеговина 0:4
Голы: Джеко, 35, Кодро, 65, Лулич, 83, Джеко, 85
Гибралтар: Ибрахим, Гарсия, Чиполина, Чиполина, Оливеро, Понс (Паси, 67), Уолкер, Грин (Дуарте, 80), Бардон, Кашаро (Кумбес, 86), Эрнандес
Босния и Герцеговина: Бегович, Враньеш, Колашинац, Цоцалич (Думич, 85), Жуканович, Яяло, Вишча, Хаджич (Миличевич, 67), Лулич, Джеко, Кодро (Баич, 79)
Предупреждения: Жуканович, 28
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