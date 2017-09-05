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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Арбитр Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга рассудит "Спартак" и "Рубин"
Судья из Санкт-Петербурга Сергей Лапочкин назначен судить матч "Спартак" - "Рубин" в рамках 9-го тура чемпионата России, который состоится 9 сентября.
Чемпионат России. 9-й тур
8 сентября (пятница)
«Амкар» – ЦСКА: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону);
9 сентября (суббота)
«Тосно» – «Анжи»: судья – Алексей Еськов (Москва);
«Ростов» – «Арсенал»: судья – Алексей Николаев (Москва);
«Спартак» – «Рубин»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург);
10 сентября (воскресенье)
«Динамо» – «Зенит»: судья – Алексей Сухой (Люберцы);
«Уфа» – «Краснодар»: судья – Сергей Карасев (Москва);
«Ахмат» – «Локомотив»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург);
11 сентября (понедельник)
«Урал» – «СКА-Хабаровск»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург).
РФС
Чемпионат России. 9-й тур
8 сентября (пятница)
«Амкар» – ЦСКА: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону);
9 сентября (суббота)
«Тосно» – «Анжи»: судья – Алексей Еськов (Москва);
«Ростов» – «Арсенал»: судья – Алексей Николаев (Москва);
«Спартак» – «Рубин»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург);
10 сентября (воскресенье)
«Динамо» – «Зенит»: судья – Алексей Сухой (Люберцы);
«Уфа» – «Краснодар»: судья – Сергей Карасев (Москва);
«Ахмат» – «Локомотив»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург);
11 сентября (понедельник)
«Урал» – «СКА-Хабаровск»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург).
РФС
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