Опрос:

Новости партнеров

Арбитр Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга рассудит "Спартак" и "Рубин"

Судья из Санкт-Петербурга Сергей Лапочкин назначен судить матч "Спартак" - "Рубин" в рамках 9-го тура чемпионата России, который состоится 9 сентября.

Чемпионат России. 9-й тур

8 сентября (пятница)

«Амкар» – ЦСКА: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону);

9 сентября (суббота)

«Тосно» – «Анжи»: судья – Алексей Еськов (Москва);

«Ростов» – «Арсенал»: судья – Алексей Николаев (Москва);

«Спартак» – «Рубин»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург);

10 сентября (воскресенье)

«Динамо» – «Зенит»: судья – Алексей Сухой (Люберцы);

«Уфа» – «Краснодар»: судья – Сергей Карасев (Москва);

«Ахмат» – «Локомотив»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург);

11 сентября (понедельник)

«Урал» – «СКА-Хабаровск»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

РФС
Сегодня, 11:57
Напечатать
4
(1)
№4 Написал: Противовес Владивосток (Сегодня, 13:39) #
  • -2
  •  (4)
online

Почему опять болотный, спрашиваете ? Потому-что вначале хотели откровенно спартаковского арбитра Безбородова назначить, но перед этим был поднят шум с предположениями, что именно так и поступят, чтобы начинать спасать "Спартак", тем более перед лигой чемпионов... Но решили, что бы народ успокоить, назначили другого, вновь питерского свистуна, при котором федуновские дома вообще не проигрывают, с левыми пеналями (как с Краснодаром в 3-м туре), так и в гостях в прошлом чемпионате, убивая "Амкар", а потом и "УФУ"(опять с пеналем). Так-что казанским ребятам ВНОВЬ придется играть в меньшинстве (как при Безбородове "Ростов" Бердыева) или готовиться к придуманному пенальти или офсайдам голевым. Берем на контроль и ждем...с последующих комментариев Будогосского и МУТКО, если они, конечно, последуют
Регистрация: 25.02.2017
№3 Написал: Морская свинка Кмв (Сегодня, 12:37) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Ваще пох...
Регистрация: 29.05.2017
№2 Написал: SVN (Сегодня, 12:02) #
  • +1
  •  (7)

а где Вилков господин Будогогский?хороший судья,вы так его защищали.
Регистрация: 22.10.2016
№1 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 12:02) #
  • -6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
и без лапочкина должны уже выигрывать..не обязаны..1-0 может наконец-то наши любимые
Регистрация: 14.12.2011
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.