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Тимофей Калачев: наша сборная Беларуси всегда давала бой сопернику, в отличие от нынешней

Бывший полузащитник сборной Белоруссии Тимофей Калачев высказал мнение о выступлении команды в отборочном цикле ЧМ-2018.

"Беларуси очень сложно противостоять другим сборным. Когда твой уровень не соответствует уровню других команд, то и результат получается соответствующим. Однако такого нельзя сказать про сборную Люксембурга, она не может быть сильнее белорусской. Тем не менее, мы им проиграли.

В команде происходит обновление. Те футболисты, которые играли за сборную раньше, завершили свои выступления. Меняется вектор развития, вызывается много игроков из чемпионата Беларуси. Но достичь успешного результата не удается.

Раньше очень много белорусских футболистов играло в России, в Европе, они были высококлассными игроками. Сейчас же из Беларуси практически никто не выступает за рубежом. Наша сборная всегда была крепким орешком и давала бой каждой команде, в отличие от нынешней", – цитирует Калачева "Чемпионат".
Теги: Калачев Сборная Белоруссии
Сегодня, 12:39
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