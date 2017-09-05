Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
13:46
Виталий Шахов: хотел остаться в ЦСКА, но сложно показать, что ты лучше Игнашевича и Березуцких
Виталий Шахов: хотел остаться в ЦСКА, но сложно показать, что ты лучше Игнашевича и Березуцких
Вчера 23:29
Новичок "Спартака" Педро Роша вылетел в Россию (фото) (22)
Новичок "Спартака" Педро Роша вылетел в Россию (фото) (22)
Вчера 23:17
Вильям Венкер продолжит карьеру в Турции
Вильям Венкер продолжит карьеру в Турции
Вчера 23:15
Маурисио: "Спартак" меня не хочет (2)
Маурисио: "Спартак" меня не хочет (2)
Вчера 22:51
Сборные Камеруна и Нигерии сыграли вничью
Сборные Камеруна и Нигерии сыграли вничью
Вчера 22:48
Впервые в истории Бундеслиги женщина будет судить матч (1)
Впервые в истории Бундеслиги женщина будет судить матч (1)
Тимофей Калачев: наша сборная Беларуси всегда давала бой сопернику, в отличие от нынешней
Бывший полузащитник сборной Белоруссии Тимофей Калачев высказал мнение о выступлении команды в отборочном цикле ЧМ-2018.
"Беларуси очень сложно противостоять другим сборным. Когда твой уровень не соответствует уровню других команд, то и результат получается соответствующим. Однако такого нельзя сказать про сборную Люксембурга, она не может быть сильнее белорусской. Тем не менее, мы им проиграли.
В команде происходит обновление. Те футболисты, которые играли за сборную раньше, завершили свои выступления. Меняется вектор развития, вызывается много игроков из чемпионата Беларуси. Но достичь успешного результата не удается.
Раньше очень много белорусских футболистов играло в России, в Европе, они были высококлассными игроками. Сейчас же из Беларуси практически никто не выступает за рубежом. Наша сборная всегда была крепким орешком и давала бой каждой команде, в отличие от нынешней", – цитирует Калачева "Чемпионат".
"Беларуси очень сложно противостоять другим сборным. Когда твой уровень не соответствует уровню других команд, то и результат получается соответствующим. Однако такого нельзя сказать про сборную Люксембурга, она не может быть сильнее белорусской. Тем не менее, мы им проиграли.
В команде происходит обновление. Те футболисты, которые играли за сборную раньше, завершили свои выступления. Меняется вектор развития, вызывается много игроков из чемпионата Беларуси. Но достичь успешного результата не удается.
Раньше очень много белорусских футболистов играло в России, в Европе, они были высококлассными игроками. Сейчас же из Беларуси практически никто не выступает за рубежом. Наша сборная всегда была крепким орешком и давала бой каждой команде, в отличие от нынешней", – цитирует Калачева "Чемпионат".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.