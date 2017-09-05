Паулинью будет капитаном сборной Бразилии в матче с Колумбией

Полузащитник Паулинью будет капитаном сборной Бразилии на матч отборочного турнира ЧМ-2018 против Колумбии, сообщает Selecao Brasileira.Для него эта игра станет первой в качестве капитана национальной команды. Всего за сборную он отыграл 42 матча и забил 10 голов.