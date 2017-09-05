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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Паулинью будет капитаном сборной Бразилии в матче с Колумбией
Полузащитник Паулинью будет капитаном сборной Бразилии на матч отборочного турнира ЧМ-2018 против Колумбии, сообщает Selecao Brasileira.
Для него эта игра станет первой в качестве капитана национальной команды. Всего за сборную он отыграл 42 матча и забил 10 голов.
Для него эта игра станет первой в качестве капитана национальной команды. Всего за сборную он отыграл 42 матча и забил 10 голов.
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