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Андрей Костин: финансовое состояние "Динамо" нормальное, опасений не вызывает

Председатель правления банка ВТБ Андрей Костин заявил, что финансовое состояние московского "Динамо" после передачи контрольного пакета акций Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу (ВФСО) "Динамо" не вызывает опасений.

ВФСО "Динамо" в декабре 2016 года приняло решение купить у банка ВТБ 74,99% акций футбольного клуба за 1 рубль с учетом условия по подписанию договора о спонсорстве между ВТБ и обществом на три года.

На вопрос журналистов, как он оценивает финансовое состояние "Динамо" в настоящий момент, Костин ответил: "Как нормальное. Вроде даже играть стали получше. Но это не моя основная тема, я в футболе не разбираюсь. Но опасений состояние не вызывает".

Также Костин опроверг слухи о том, что "Динамо" не будет играть на новой арене в Петровском парке, которая должна быть сдана после реконструкции весной 2018 года.

"Это все ерунда, не слушайте эти слухи", - заявил он.

Р-Спорт
Теги: Динамо
Сегодня, 11:47
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№1 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 11:57) #
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online
Болеет за:
«Динамо» М
Спасибо табе отец родной..


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
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