Андрей Костин: финансовое состояние "Динамо" нормальное, опасений не вызывает

Председатель правления банка ВТБ Андрей Костин заявил, что финансовое состояние московского "Динамо" после передачи контрольного пакета акций Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу (ВФСО) "Динамо" не вызывает опасений.ВФСО "Динамо" в декабре 2016 года приняло решение купить у банка ВТБ 74,99% акций футбольного клуба за 1 рубль с учетом условия по подписанию договора о спонсорстве между ВТБ и обществом на три года.На вопрос журналистов, как он оценивает финансовое состояние "Динамо" в настоящий момент, Костин ответил: "Как нормальное. Вроде даже играть стали получше. Но это не моя основная тема, я в футболе не разбираюсь. Но опасений состояние не вызывает".Также Костин опроверг слухи о том, что "Динамо" не будет играть на новой арене в Петровском парке, которая должна быть сдана после реконструкции весной 2018 года."Это все ерунда, не слушайте эти слухи", - заявил он.