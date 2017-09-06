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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Андрей Костин: финансовое состояние "Динамо" нормальное, опасений не вызывает
Председатель правления банка ВТБ Андрей Костин заявил, что финансовое состояние московского "Динамо" после передачи контрольного пакета акций Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу (ВФСО) "Динамо" не вызывает опасений.
ВФСО "Динамо" в декабре 2016 года приняло решение купить у банка ВТБ 74,99% акций футбольного клуба за 1 рубль с учетом условия по подписанию договора о спонсорстве между ВТБ и обществом на три года.
На вопрос журналистов, как он оценивает финансовое состояние "Динамо" в настоящий момент, Костин ответил: "Как нормальное. Вроде даже играть стали получше. Но это не моя основная тема, я в футболе не разбираюсь. Но опасений состояние не вызывает".
Также Костин опроверг слухи о том, что "Динамо" не будет играть на новой арене в Петровском парке, которая должна быть сдана после реконструкции весной 2018 года.
"Это все ерунда, не слушайте эти слухи", - заявил он.
Р-Спорт
ВФСО "Динамо" в декабре 2016 года приняло решение купить у банка ВТБ 74,99% акций футбольного клуба за 1 рубль с учетом условия по подписанию договора о спонсорстве между ВТБ и обществом на три года.
На вопрос журналистов, как он оценивает финансовое состояние "Динамо" в настоящий момент, Костин ответил: "Как нормальное. Вроде даже играть стали получше. Но это не моя основная тема, я в футболе не разбираюсь. Но опасений состояние не вызывает".
Также Костин опроверг слухи о том, что "Динамо" не будет играть на новой арене в Петровском парке, которая должна быть сдана после реконструкции весной 2018 года.
"Это все ерунда, не слушайте эти слухи", - заявил он.
Р-Спорт
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