Юношеская сборная России обыграла сверстников из Таджикистана

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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу россиян. Турнир завершится 9 сентября, передает "Р-Спорт".
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