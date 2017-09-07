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Юношеская сборная России обыграла сверстников из Таджикистана

Юношеская сборная России, игроки до 2001 года рождения, победила сверстников из команды Таджикистана на международном Кубке президента Казахстана в Астане.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу россиян. Турнир завершится 9 сентября, передает "Р-Спорт".
Теги: Юношеская сборная России
Сегодня, 14:28
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