Хосе Соса близок к переходу в "Трабзонспор" за 23 млн евро

Полузащитник "Милана" Хосе Соса близок к переходу в "Трабзонспор", информирует Football Italia.Сообщается, что турецкий клуб готов заплатить за 32-летнего футболиста 23 миллиона евро. Ранее "Трабзонспор" предлагал за аргентинца 5,5 млн евро.Сам Соса заключит с "Трабзонспором" трёхлетний контракт с зарплатой 6 миллионов евро в год.