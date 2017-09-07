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Хосе Соса близок к переходу в "Трабзонспор" за 23 млн евро

Полузащитник "Милана" Хосе Соса близок к переходу в "Трабзонспор", информирует Football Italia.

Сообщается, что турецкий клуб готов заплатить за 32-летнего футболиста 23 миллиона евро. Ранее "Трабзонспор" предлагал за аргентинца 5,5 млн евро.

Сам Соса заключит с "Трабзонспором" трёхлетний контракт с зарплатой 6 миллионов евро в год.
Теги: Трабзонспор Милан Трансферы
Сегодня, 22:41
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