Венсан Компани может пропустить матч с "Ливерпулем"

Защитник "Манчестер Сити" Венсан Компани может не сыграть в матче 4-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля", информирует BBC.31-летний бельгиец получил небольшое повреждение икроножной мышцы в поединке за сборную, поэтому его участие в игре с "красным" находится под вопросом.Матч "Манчестер Сити" - "Ливерпуль" состоится в субботу.