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Венсан Компани может пропустить матч с "Ливерпулем"

Защитник "Манчестер Сити" Венсан Компани может не сыграть в матче 4-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля", информирует BBC.

31-летний бельгиец получил небольшое повреждение икроножной мышцы в поединке за сборную, поэтому его участие в игре с "красным" находится под вопросом.

Матч "Манчестер Сити" - "Ливерпуль" состоится в субботу.
Теги: Компани Манчестер Сити Ливерпуль
Сегодня, 04:18
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