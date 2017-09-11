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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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ЦСКА провел тренировку в Лиссабоне (4)
ЦСКА провел тренировку в Лиссабоне (4)
Сальваторе Боккетти играл матч с "Рубином" с неправильным гербом "Спартака" (фото)
Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти вышел на поле в матче 9-го тура премьер-лиги с "Рубином" (1:0) в бракованной футболке, передает "Советский спорт".
На майке итальянского защитника был неправильно расположена эмблема клуба. Похоже, что логотип пришили вверх ногами.
На майке итальянского защитника был неправильно расположена эмблема клуба. Похоже, что логотип пришили вверх ногами.
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