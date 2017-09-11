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Сальваторе Боккетти играл матч с "Рубином" с неправильным гербом "Спартака" (фото)

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти вышел на поле в матче 9-го тура премьер-лиги с "Рубином" (1:0) в бракованной футболке, передает "Советский спорт".

На майке итальянского защитника был неправильно расположена эмблема клуба. Похоже, что логотип пришили вверх ногами.

Теги: Боккетти Спартак
Сегодня, 15:21
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№16 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 16:09) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
вас от***ть надо..
Регистрация: 14.12.2011
№15 Написал: Miss_Z Москва (Сегодня, 16:08) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Alexandr1977
Так на то они и дауны. Сомнительно, что здорового человека это может рассмешить.

да брось, это забавно. в клубе премьер-лиги не должно случаться подобного идиотизма.

случись это с любым другим клубом ( допустим, стрелку криво бы напечатали wink ), ты и твои друзья уже написали бы сотню комментов с хештегами "бомжи", "газпром", "на народные деньги" и т.д.


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Si es cuestion de confesar
no se preparar cafe;
y no entiendo de futbol
Регистрация: 18.11.2008
№14 Написал: Alexandr1977 Москва (Сегодня, 16:02) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: iDEAD
Забавно , а что дауны ниже угорают то ?)))


Так на то они и дауны. Сомнительно, что здорового человека это может рассмешить.
Регистрация: 1.03.2009
№13 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 15:48) #
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Забавно , а что дауны ниже угорают то ?)))
Регистрация: 29.03.2013
№12 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 15:45) #
  • +3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
вы хотите Ромбик обосрать..да я на ваш зенит Срал..хондогны
Регистрация: 14.12.2011
№11 Написал: Белый Ногинск (Сегодня, 15:45) #
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Болеет за:
«Спартак»
Техническое поражение laughing
Регистрация: 5.12.2016
№10 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 15:42) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: CHELSEA-LOKO
плять как в таком клубе как спартак такое вообще возможно?? тем более так гордятся этим ромбиком!

посмотри у Джикия..
Регистрация: 14.12.2011
№9 Написал: CHELSEA-LOKO (Сегодня, 15:40) #
  • -4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Локомотив»
плять как в таком клубе как спартак такое вообще возможно?? тем более так гордятся этим ромбиком!


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У ФК Локомотив абсолютный рекорд по беcпройгрышным матчам в РПЛ!27 матчей без поражений!
Регистрация: 20.06.2009
№8 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 15:39) #
  • -1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
и что здесь неправильно..наброс для приглотов голубых..
Регистрация: 14.12.2011
№7 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:39) #
  • -3
  •  (9)

Спартак, во всей красе!


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№6 Написал: Зенит1982 Россия (Сегодня, 15:31) #
  • -4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
smile laughing laughing
Регистрация: 5.09.2012
№5 Написал: Nister19 Ульяновск (Сегодня, 15:29) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Если это не фотошоп, то нужно предъявлять серьезные претензии ответственному за это человеку.


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Старая страница не восстанавливается...
Регистрация: 1.03.2017
№4 Написал: junga Сочи (Сегодня, 15:29) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Равшан делал не иначе, думал для Эгриси шьет, зато теперь раритет)


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ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010
№3 Написал: Moonspell Москва (Сегодня, 15:26) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Футболка раритетом станет!
Регистрация: 2.06.2009
№2 Написал: CHELSEA-LOKO (Сегодня, 15:26) #
  • -5
  •  (13)
online
Болеет за:
«Локомотив»
по дешовке купили на рынке laughing


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У ФК Локомотив абсолютный рекорд по беcпройгрышным матчам в РПЛ!27 матчей без поражений!
Регистрация: 20.06.2009
№1 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 15:25) #
  • -7
  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
АХААААА!!)))))))))) laughing joy joy joy
Регистрация: 5.04.2017
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