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СМИ: Роман Нойштедтер все еще интересен "Спартаку"

Защитник "Фенербахче" Роман Нойштедтер все еще входит в сферу интересов "Спартака", передает издание milliyet.

Сообщается, что красно-белые могут предложить за футболиста сборной России 4 миллиона евро. 29-летний игрок потерял место в стартовом составе стамбульцев после аренды у "Зенита" Луиша Нету.
Теги: Нойштедтер Спартак
Сегодня, 09:37
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(2)
№4 Написал: РВСН 86-88 USSR (Сегодня, 10:27) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
То есть Нету сильнее?! Так накуй он тогда нужен?!!!!


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Хочешь точно попасть в Америку - иди служить в РВСН России!
Регистрация: 10.07.2013
№3 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 09:55) #
  • +3
  •  (3)

Ржу )
Регистрация: 29.03.2013
№2 Написал: Батька (Сегодня, 09:49) #
  • +2
  •  (2)
online

накуй ...
Регистрация: 9.09.2016
№1 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 09:43) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Бред! Источник - пи....бол!


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
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