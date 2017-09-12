СМИ: Роман Нойштедтер все еще интересен "Спартаку"

Защитник "Фенербахче" Роман Нойштедтер все еще входит в сферу интересов "Спартака", передает издание milliyet.Сообщается, что красно-белые могут предложить за футболиста сборной России 4 миллиона евро. 29-летний игрок потерял место в стартовом составе стамбульцев после аренды у "Зенита" Луиша Нету.