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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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16:50
Сергей Степашин: как можно было подписать с Погребняком контракт с зарплатой 2,5 млн евро в год? (6)
Сергей Степашин: как можно было подписать с Погребняком контракт с зарплатой 2,5 млн евро в год? (6)
13:59
Александр Бубнов: если ЦСКА удастся сыграть вничью на выезде – это будет хороший результат (1)
Александр Бубнов: если ЦСКА удастся сыграть вничью на выезде – это будет хороший результат (1)
11:55
Руслан Нигматуллин: должно произойти чудо, чтобы ЦСКА или "Спартак" попали в 1/8 финала ЛЧ (13)
Руслан Нигматуллин: должно произойти чудо, чтобы ЦСКА или "Спартак" попали в 1/8 финала ЛЧ (13)
08:51
Станислав Черчесов: Кокорин женился, ребенок появился, возможно, это его чуть-чуть сподвигло (1)
Станислав Черчесов: Кокорин женился, ребенок появился, возможно, это его чуть-чуть сподвигло (1)
Эвертон Фелипе, отказавшийся переходить в "Спартак", порвал крестообразные связки
Полузащитник "Спорт Ресифи" Эвертон Фелипе, ранее отклонивший предложение "Спартака", пропустит из-за травмы крестообразных связок колена около 8 месяцев, сообщает пресс-служба клуба.
В текущем сезоне чемпионата Бразилии 20-летний игрок провёл 19 матчей, отметившись 1 голом и 2 результативными передачами.
В текущем сезоне чемпионата Бразилии 20-летний игрок провёл 19 матчей, отметившись 1 голом и 2 результативными передачами.
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