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Эвертон Фелипе, отказавшийся переходить в "Спартак", порвал крестообразные связки

Полузащитник "Спорт Ресифи" Эвертон Фелипе, ранее отклонивший предложение "Спартака", пропустит из-за травмы крестообразных связок колена около 8 месяцев, сообщает пресс-служба клуба.

В текущем сезоне чемпионата Бразилии 20-летний игрок провёл 19 матчей, отметившись 1 голом и 2 результативными передачами.
Сегодня, 17:18
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(1)
№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 17:25) #
  • +7
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online
Болеет за:
ЦСКА
уже во всех СМИ давным давно написали что это бразильские новостники перепутали этого Эвертона с Эвертоном из Гремио
игроку здоровья, спору нет
но уже на всех порталах люди знают что этим игроком Спартак не интересовался


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№2 Написал: Tofik Москва (Сегодня, 17:24) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Да уж.... здоровья пареньку.


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Все ИМХО
Регистрация: 15.08.2007
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 17:20) #
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
«Сибирь»
Это судьба и не надо искать подводных камней. Выздоравливай.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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