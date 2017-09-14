Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как выступит ЦСКА в групповом этапе Лиги Чемпионов?
Показать все опросы

Новости партнеров

Кларенс Зеедорф: я планирую возобновить тренерскую карьеру

Бывший полузащитник сборной Голландии Кларенс Зеедорф отметил, что хочет вернуться в футбол в качестве тренера.

"Я уже был тренером в Италии, и это было прекрасным временем. К сожалению, это продлилось недолго. Сейчас я ищу возможность возобновить тренерскую карьеру. Я надеюсь, что смогу вернуться в футбол", - цитирует Зеедорфа Sky Sport.
Теги: Зеедорф
Сегодня, 03:40
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.