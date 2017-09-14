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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Президент "Урала": Григорьев уходит, видимо, не сошлись характерами
Президент "Урала" Григорий Иванов подтвердил, что полузащитник Максим Григорьев в скором времени покинет команду. Ранее сообщалось, что 27-летний футболист может продолжить карьеру в Чехии.
"Да, скорее всего, Григорьев уйдет. Видимо, не сошлись характерами, но точных причин я не знаю. Об этом нужно спрашивать у нашего спортивного отдела. Там мне сказали, что Григорьев покинет клуб. Я не против", – цитирует Иванова ТАСС.
"Да, скорее всего, Григорьев уйдет. Видимо, не сошлись характерами, но точных причин я не знаю. Об этом нужно спрашивать у нашего спортивного отдела. Там мне сказали, что Григорьев покинет клуб. Я не против", – цитирует Иванова ТАСС.
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