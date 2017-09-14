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Президент "Урала": Григорьев уходит, видимо, не сошлись характерами

Президент "Урала" Григорий Иванов подтвердил, что полузащитник Максим Григорьев в скором времени покинет команду. Ранее сообщалось, что 27-летний футболист может продолжить карьеру в Чехии.

"Да, скорее всего, Григорьев уйдет. Видимо, не сошлись характерами, но точных причин я не знаю. Об этом нужно спрашивать у нашего спортивного отдела. Там мне сказали, что Григорьев покинет клуб. Я не против", – цитирует Иванова ТАСС.
Теги: Урал Григорьев
Сегодня, 14:55
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№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 15:28) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: mikelo73
И тут конфликт возник на РОвной почве. Интересно що не поделил Григорьев С Тархановым!!!

да я вообще не представляю как с Тархановым можно поругаться
вроде все его бывшие игроки очень лестно о нем говорят
а вот Григорьев, видимо, тот еще кадр...каждый сезон клубы меняет


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 15:07) #
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Болеет за:
«Локомотив»
И тут конфликт возник на РОвной почве. Интересно що не поделил Григорьев С Тархановым!!!
Регистрация: 18.03.2012
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