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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Максим Боков: нынешний ЦСКА силён именно командной игрой, поэтому не хотелось бы кого-то отмечать
Бывший защитник ЦСКА и сборной России Максим Боков в интервью для корреспондента Rusfootball.info прокомментировал игру своей экс-команды в 10-м туре Премьер-Лиге "Ростов" (2:0).
- Об игре:
Предполагалось, что мы увидим закрытый футбол и, отчасти, так и получилось. Однако мне кажется, что "армейцы" держали всё под контролем и выглядели очень достойно, как в принципе в последнее время и выглядят. Жамалетдинов порадовал своей активностью. Да, после тяжёлого матча в Португалии немного где-то не хватало скорости, но обдуманных действий было очень много. Коллективная игра и позволила ЦСКА обыграть ростовчан.
- Об игре "Ростова":
Сегодняшний "Ростов" немногим отличается от "Ростова" Бердыева. Оба состава отталкивались и отталкиваются от игры соперника: когда оппонент что-то позволяет - ростовчане этим воспользуются, когда нет - возникают проблемы. Ну и, конечно, исполнительского мастерства теперь поменьше, ведь многие игроки основы ушли летом. Тем не менее, а когда же резервистам себя проявлять и доказывать, если не в таких условиях?!
- О футболистах ЦСКА:
Всё-таки, Головин-Дзагоев - особая связка, ведущие игроки, создающие баланс между линиями, помогающие как в атаке, так и в обороне. В целом, я бы не хотел выделять кого-то конкретного. Выигрывает команда, проигрывает - тоже команда. Нынешний ЦСКА силён именно командной игрой, поэтому не хотелось бы кого-то отмечать.
- О конкуренции Жамалетдинова и Чалова:
Если Тимур или Фёдор вдруг подумают, что конкуренция выиграна - это будет очень большой ошибкой. Мы всегда ориентируем ребят на то, что жизнь - это движение, и нужно двигаться только вперёд, останавливаться ни в коем случае нельзя. Если это произойдёт - бутсы смело можно вешать на гвоздь.
- О голевой засухе Чалова:
Если помните, у нас нападающий был Владимир Кулик, который в своё время месяца 3 забить не мог. В конце концов, заковыряли мяч, по-моему, был автогол, но записали на Кулика. И после этого у него пошла голевая серия. Уверен, что вопрос Чалова будет закрыт одним голом. Нельзя сказать, что Фёдор потерял голевое чутьё, да и форварды - люди зависимые. Феде желаю ждать момента и счастья у чужих ворот, такова судьба нападающего. Один простенький мяч и всё будет нормально. Голы не пахнут (смеётся).
- О предстоящей игре в Кубке России против "Авангарда":
ЦСКА хоть и является фаворитом, но в Курске вряд ли согласятся просто так пропустить в 1/8 финала. Да и расслабляться "армейцам" нельзя, к сожалению, прошлогодний пример "Енисея" по-прежнему в памяти... В последние годы ЦСКА частенько встречается с небольшими клубами на первых стадиях Кубка, которые в итоге обеспечивают заметные сложности.
- Об игре:
Предполагалось, что мы увидим закрытый футбол и, отчасти, так и получилось. Однако мне кажется, что "армейцы" держали всё под контролем и выглядели очень достойно, как в принципе в последнее время и выглядят. Жамалетдинов порадовал своей активностью. Да, после тяжёлого матча в Португалии немного где-то не хватало скорости, но обдуманных действий было очень много. Коллективная игра и позволила ЦСКА обыграть ростовчан.
- Об игре "Ростова":
Сегодняшний "Ростов" немногим отличается от "Ростова" Бердыева. Оба состава отталкивались и отталкиваются от игры соперника: когда оппонент что-то позволяет - ростовчане этим воспользуются, когда нет - возникают проблемы. Ну и, конечно, исполнительского мастерства теперь поменьше, ведь многие игроки основы ушли летом. Тем не менее, а когда же резервистам себя проявлять и доказывать, если не в таких условиях?!
- О футболистах ЦСКА:
Всё-таки, Головин-Дзагоев - особая связка, ведущие игроки, создающие баланс между линиями, помогающие как в атаке, так и в обороне. В целом, я бы не хотел выделять кого-то конкретного. Выигрывает команда, проигрывает - тоже команда. Нынешний ЦСКА силён именно командной игрой, поэтому не хотелось бы кого-то отмечать.
- О конкуренции Жамалетдинова и Чалова:
Если Тимур или Фёдор вдруг подумают, что конкуренция выиграна - это будет очень большой ошибкой. Мы всегда ориентируем ребят на то, что жизнь - это движение, и нужно двигаться только вперёд, останавливаться ни в коем случае нельзя. Если это произойдёт - бутсы смело можно вешать на гвоздь.
- О голевой засухе Чалова:
Если помните, у нас нападающий был Владимир Кулик, который в своё время месяца 3 забить не мог. В конце концов, заковыряли мяч, по-моему, был автогол, но записали на Кулика. И после этого у него пошла голевая серия. Уверен, что вопрос Чалова будет закрыт одним голом. Нельзя сказать, что Фёдор потерял голевое чутьё, да и форварды - люди зависимые. Феде желаю ждать момента и счастья у чужих ворот, такова судьба нападающего. Один простенький мяч и всё будет нормально. Голы не пахнут (смеётся).
- О предстоящей игре в Кубке России против "Авангарда":
ЦСКА хоть и является фаворитом, но в Курске вряд ли согласятся просто так пропустить в 1/8 финала. Да и расслабляться "армейцам" нельзя, к сожалению, прошлогодний пример "Енисея" по-прежнему в памяти... В последние годы ЦСКА частенько встречается с небольшими клубами на первых стадиях Кубка, которые в итоге обеспечивают заметные сложности.
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