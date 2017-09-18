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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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17:54
Игорь Гамула: сначала мне "Зенит" нравился, потом ЦСКА. А сейчас посмотрел на "Краснодар" – это просто чудо, а не комбинации (2)
Игорь Гамула: сначала мне "Зенит" нравился, потом ЦСКА. А сейчас посмотрел на "Краснодар" – это просто чудо, а не комбинации (2)
10:49
Никита Симонян: обычно говорят: "Мне за державу обидно", а я скажу: мне за "Спартак" обидно (18)
Никита Симонян: обычно говорят: "Мне за державу обидно", а я скажу: мне за "Спартак" обидно (18)
Александр Шмурнов: Каррера доигрался, необходимо потихоньку подбирать замену
Комментатор Александр Шмурнов прокомментировал ничью "Спартака" в матче с "Тосно" (2:0).
"Каррера доигрался. Абсолютная беспомощность "Спартака" на последних минутах шокирует. Это уже болезнь. Каррере нужно дать шанс сыграть с "Севильей" и "Ливерпулем". Но подбирать замену потихоньку необходимо", - написал Шмурнов в твиттере,
"Каррера доигрался. Абсолютная беспомощность "Спартака" на последних минутах шокирует. Это уже болезнь. Каррере нужно дать шанс сыграть с "Севильей" и "Ливерпулем". Но подбирать замену потихоньку необходимо", - написал Шмурнов в твиттере,
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