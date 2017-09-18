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Александр Шмурнов: Каррера доигрался, необходимо потихоньку подбирать замену

Комментатор Александр Шмурнов прокомментировал ничью "Спартака" в матче с "Тосно" (2:0).

"Каррера доигрался. Абсолютная беспомощность "Спартака" на последних минутах шокирует. Это уже болезнь. Каррере нужно дать шанс сыграть с "Севильей" и "Ливерпулем". Но подбирать замену потихоньку необходимо", - написал Шмурнов в твиттере,
Теги: Шмурнов Каррера Спартак
Сегодня, 18:43
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13
(2)
№13 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 19:18) #
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  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Кругом истерички.Лучше не читать


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№12 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 19:08) #
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Болеет за:
«Спартак»
вот ***
Регистрация: 14.04.2008
№11 Написал: golden Axe (Сегодня, 19:06) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Corner
послушаешь тот бред, что они несут, иной раз начинаешь думать, не пригласить ли еще и спортивных обозревателей - легионеров ))

пора бы уже приглашать,толковых заморских спецов,а так же судей,но боюсь Мудко и там лимит тогда введет)
Регистрация: 1.02.2017
№10 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 19:06) #
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Комментатор Александр Шмурнов прокомментировал ничью "Спартака" в матче с "Тосно" (2:0).
Регистрация: 30.08.2008
№9 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 19:05) #
  • +3
  •  (7)
online

Шмурнов скоро допи3дится
Регистрация: 29.03.2013
№8 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:04) #
  • +1
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Болеет за:
«Сибирь»
Не ожидал такого бреда от Шмурнова.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№7 Написал: Corner планета Земля (Сегодня, 19:03) #
  • +6
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Болеет за:
«Ростов»
Цитата: golden Axe
мало того что в футболе все Матч ТВ нулевые,так еще и паникеры,

послушаешь тот бред, что они несут, иной раз начинаешь думать, не пригласить ли еще и спортивных обозревателей - легионеров ))
ей-Богу хуже не будет, разве что переводчик потребуется...
Регистрация: 21.05.2016
№6 Написал: rusivan (Сегодня, 19:01) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Проблема не как в тренере как в концентрации игроков на последних минутах. Может физически не дотягивают, но считаю что проблема именно в концентрации, игроки заранее думают что победа уже за ними, вот в чём ошибка. Команда как минимум 8 очков потеряла из за голов на последних минутах, тем более с более слабыми командами как Тосно и Динамо, плюс матч с Марибором. Лично я за Карреру, игроков подержать бы пару недель в Тарасовке и пиндюлей им бы давать каждый день


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Одна любовь,Одна жизнь,Один свет.
Спартак!!!
Вперед Спартак Москва,Милан и Сборная России
★★
Регистрация: 3.01.2010
№5 Написал: golden Axe (Сегодня, 19:00) #
  • +6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
себе замену подыщите,мало того что в футболе все Матч ТВ нулевые,так еще и паникеры,с чего вы вдруг решили, что Спартак каждый год должен выигрывать чемпионат?мало меняли до этого?Федун нормального не поставит,а всяких Якиных и даром не нужно
Регистрация: 1.02.2017
№4 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 18:58) #
  • +9
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Шмурнов в последнее время все глупее
Регистрация: 24.11.2008
№3 Написал: liasport433 (Сегодня, 18:58) #
  • +2
  •  (6)

причем тут карерра? не он же на поле, гнать банду , глушака реброва комбарова !!!
Регистрация: 19.06.2017
№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:50) #
  • +6
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кот МатроскиN
пашел ты накуй дятел

Бл...ь, у вас, из публичных, кто-нибудь остался в здравом рассудке, болваны???


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№1 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 18:46) #
  • +3
  •  (21)
Болеет за:
«Спартак»
пашел ты накуй дятел


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"Спартак - чемпион!!!"
Регистрация: 26.10.2016
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