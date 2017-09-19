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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Сборная лучших 10-го тура
О главных героях уверенной победы ЦСКА над "Ростовом", триллера с участием "Тосно" и "Спартака", а также остальных матчей этого тура. Rusfootball.info представляет традиционную сборную лучших футболистов завершившегося уик-энда.
Довбня, СКА Хабаровск
Несмотря на то, что голкипер дальневосточной команды пропустил на этих выходных дважды, своё место в списке наиболее полезных игроков он заслужил абсолютно. Несколько потрясающих спасений выдал Александр и позволил своей команде отстоять ничью с «Ахматом». Для новичка премьер-лиги вполне достойный результат, а для вратаря Добвни ещё одна отличная игра.
Альварес, «Арсенал»
Левый защитник тульских «пушкарей», может быть, голов и не забивал (о том, кто оформил победный, речь пойдёт дальше), зато отметился в удивительном эпизоде, в котором спас ворота своей команды от «динамовских» посягательств. За результативное (немного в ином смысле) действие и просто эффектный, запоминающийся момент испанец попадает в историю тура.
Беляев, "Арсенал"
С ещё одним защитником тульского "Арсенала" все довольно просто. Беляев отметился всего лишь тем, что забил единственный во встрече против "Динамо" гол. Впрочем, и про оборонительные старания футболиста стоит упомянуть. Все же "бело-голубые" в этой встрече так ничего и не забили.
В. Березуцкий, ЦCKA
Центральный защитник московского ЦСКА провел игру с "Ростовом" практически идеально. Он оформил победный гол, шикарно переправив мяч после подачи со штрафного, и кроме того - выполнял свои прямые обязанности без самых мелких помарок. Несмотря на солидный возраст, Василий остается ключевой фигурой экс-чемпионов России. Что делать "армейцам", если он решит завершить карьеру по завершении этого сезона, - непонятно.
Шишкин, "Краснодар"
Роман принял участие в уничтожении махачкалинского "Анжи", выдал голевую передачу и в целом провел достаточно хороший матч. Конечно, вряд ли можно сказать, что эта игра стала для Шишкина по-настоящему выдающейся. Но результативные действия и общее приятное впечатление выгодно выделяют Романа на фоне других правых защитников этого тура.
Зайцев, «Амкар»
Победить одного из лидеров чемпионата на чужом поле – задача не из простых. Но ещё тяжелее противостоять более классному противнику, действуя не на своей, не родной позиции. Урожденный центральным защитником Николай Зайцев сыграл опорного полузащитника и справился со своей задачей. «Локомотив» так и не забил и не сумел зацепить даже ничью в игре с пермяками.
Бикфалви, «Урал»
Когда уже стоило задуматься о том, что «Урал» прокляли и обрекли на вечные ничьи, румынский полузащитник Эрик Бикфалви, тащивший команду из Екатеринбурга ещё в прошлом сезоне, оборвал мучения команды и болельщиков. Победный мяч на выезде против далеко не самого приятно соперника «Рубина» делает Эрика одним из главных героев футбольных выходных.
Витиньо, ЦCKA
Ещё один «армеец», который провёл главный матч тура уверенно и солидно. Бразилец радует все больше и больше, и возникает ощущение, что не так уж и ошиблись селекционеры «армейцев», сделав выбор в его пользу несколько лет назад. Если Витиньо продолжит в том же духе через пару сезонов (а то и раньше) у ЦСКА появится новый топовый нападающий. А пока Виктор забивает второй «Ростову» и прекрасно взаимодействует с партнёрами.
Заболотный, «Тосно»
Завершивший удивительный триллер в Санкт-Петербурге нападающий привлёк к себе много внимания. О нём даже высказался Леонид Федун, заявивший, что больше такого гола форвард «Тосно» не забьет. Что ж, поживем увидим. А пока мы чествуем главного кумира всей хейтеров московского «Спартака» минувших дней.
Гащенков, «Амкар»
Главный герой пермского клуба, которому не пришлось даже проводить матч целиком, чтобы опередить конкурентов. Свою задачу на поле Гащенков выполнил за одну минуту – забил «Локомотиву» гол и обеспечил своей команде победу. Кстати, мяч получился довольно симпатичным.
Дриусси, «Зенит»
Аргентинец попадает сюда за первый мяч, положивший начало разгрому «Уфы» и за то, что не испортил гениальный пас Краневиттера в том эпизоде. В понедельник был силён весь «Зенит», но именно Дриусси оформил преимущество питерцев, которое позволило хозяевам окончательно играть на своих условиях.
Григорий Калёнов, Rusfootball.info
Довбня, СКА Хабаровск
Несмотря на то, что голкипер дальневосточной команды пропустил на этих выходных дважды, своё место в списке наиболее полезных игроков он заслужил абсолютно. Несколько потрясающих спасений выдал Александр и позволил своей команде отстоять ничью с «Ахматом». Для новичка премьер-лиги вполне достойный результат, а для вратаря Добвни ещё одна отличная игра.
Альварес, «Арсенал»
Левый защитник тульских «пушкарей», может быть, голов и не забивал (о том, кто оформил победный, речь пойдёт дальше), зато отметился в удивительном эпизоде, в котором спас ворота своей команды от «динамовских» посягательств. За результативное (немного в ином смысле) действие и просто эффектный, запоминающийся момент испанец попадает в историю тура.
Беляев, "Арсенал"
С ещё одним защитником тульского "Арсенала" все довольно просто. Беляев отметился всего лишь тем, что забил единственный во встрече против "Динамо" гол. Впрочем, и про оборонительные старания футболиста стоит упомянуть. Все же "бело-голубые" в этой встрече так ничего и не забили.
В. Березуцкий, ЦCKA
Центральный защитник московского ЦСКА провел игру с "Ростовом" практически идеально. Он оформил победный гол, шикарно переправив мяч после подачи со штрафного, и кроме того - выполнял свои прямые обязанности без самых мелких помарок. Несмотря на солидный возраст, Василий остается ключевой фигурой экс-чемпионов России. Что делать "армейцам", если он решит завершить карьеру по завершении этого сезона, - непонятно.
Шишкин, "Краснодар"
Роман принял участие в уничтожении махачкалинского "Анжи", выдал голевую передачу и в целом провел достаточно хороший матч. Конечно, вряд ли можно сказать, что эта игра стала для Шишкина по-настоящему выдающейся. Но результативные действия и общее приятное впечатление выгодно выделяют Романа на фоне других правых защитников этого тура.
Зайцев, «Амкар»
Победить одного из лидеров чемпионата на чужом поле – задача не из простых. Но ещё тяжелее противостоять более классному противнику, действуя не на своей, не родной позиции. Урожденный центральным защитником Николай Зайцев сыграл опорного полузащитника и справился со своей задачей. «Локомотив» так и не забил и не сумел зацепить даже ничью в игре с пермяками.
Бикфалви, «Урал»
Когда уже стоило задуматься о том, что «Урал» прокляли и обрекли на вечные ничьи, румынский полузащитник Эрик Бикфалви, тащивший команду из Екатеринбурга ещё в прошлом сезоне, оборвал мучения команды и болельщиков. Победный мяч на выезде против далеко не самого приятно соперника «Рубина» делает Эрика одним из главных героев футбольных выходных.
Витиньо, ЦCKA
Ещё один «армеец», который провёл главный матч тура уверенно и солидно. Бразилец радует все больше и больше, и возникает ощущение, что не так уж и ошиблись селекционеры «армейцев», сделав выбор в его пользу несколько лет назад. Если Витиньо продолжит в том же духе через пару сезонов (а то и раньше) у ЦСКА появится новый топовый нападающий. А пока Виктор забивает второй «Ростову» и прекрасно взаимодействует с партнёрами.
Заболотный, «Тосно»
Завершивший удивительный триллер в Санкт-Петербурге нападающий привлёк к себе много внимания. О нём даже высказался Леонид Федун, заявивший, что больше такого гола форвард «Тосно» не забьет. Что ж, поживем увидим. А пока мы чествуем главного кумира всей хейтеров московского «Спартака» минувших дней.
Гащенков, «Амкар»
Главный герой пермского клуба, которому не пришлось даже проводить матч целиком, чтобы опередить конкурентов. Свою задачу на поле Гащенков выполнил за одну минуту – забил «Локомотиву» гол и обеспечил своей команде победу. Кстати, мяч получился довольно симпатичным.
Дриусси, «Зенит»
Аргентинец попадает сюда за первый мяч, положивший начало разгрому «Уфы» и за то, что не испортил гениальный пас Краневиттера в том эпизоде. В понедельник был силён весь «Зенит», но именно Дриусси оформил преимущество питерцев, которое позволило хозяевам окончательно играть на своих условиях.
Григорий Калёнов, Rusfootball.info
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