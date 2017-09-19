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Валерий Гладилин: конфликт в "Спартаке" есть, не надо закрывать на это глаза

Бывший игрок и тренер "Спартака" Валерий Гладилин рассказал о конфликте наставника красно-белых Массимо Карреры с его подопечными.

"Этот конфликт есть. Не надо закрывать на это глаза и вешать лапшу на уши болельщикам. Тренер никогда не задаст игрокам вопрос "Хотите, чтобы я ушел?", если прошла только треть чемпионата, который они к тому же недавно выиграли. Все шито белыми нитками.

В этом должно разбираться руководство клуба во главе с президентом Леонидом Федуном, генеральным директором Сергеем Родионовым и советом директоров. Надо вызывать всех футболистов и начинать разбираться.

Каррера же итальянец и по-русски говорит еле-еле - через переводчика. Он в этой каше не разберется. Футболистам "Спартака" скоро самим завершать карьеру и начинать тренировать - а тут их надо воспитывать. Это чушь, глупость!" - цитирует Гладилина "Газета.Ru".
Теги: Гладилин Спартак
Сегодня, 13:59
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