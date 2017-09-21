Артем Кулишев: Не думали, что мы сильнее "Зенита", но футбольный Бог нам помог (видео)

Полузащитник питерского "Динамо" Артем Кулишев ответил на вопросы журналистов после победы над "Зенитом" в кубке России.передает слова футболиста.- По игре могу сказать, что мы молодцы, всех поздравляю. Просто бились друг за друга, и результат налицо. Впереди у нас игры в чемпионате, скоро мы улетаем в Сибирь, поэтому нужно готовиться. Не знаю, успеем восстановиться или нет.- "Зенит", конечно, топовый клуб, поэтому мы старались сыграть больше за счет желания. Мы бились до последней минуты, поэтому и победили. Мы настраивались как на последний бой. Не думали, что мы сильнее, но футбольный Бог нам помог.- Да нет, нам нужно было просто успокоиться. Игра нам давалась. "Зенит" и сам играл, и нам давал. Нам нужно было добавить немножко хладнокровия. Когда 2:0 мы повели, никакого мандража ведь не было. Я считаю, мы должны были навязывать свою игру, потому что у них на одного игрока меньше было.- Когда мы приехали перед игрой, я встал к этим воротам и сказал напарнику по команде - если будет пенальти в эти ворота, то я буду смотреть Лодыгину в глаза. Куда он будет смотреть, туда и упадет - так и получилось.Источник: