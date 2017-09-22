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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Сергей Фурсенко: произошла недооценка супермотивированности соперника
Президент "Зенита" Сергей Фурсенко прокомментировал вылет команды из розыгрыша Кубка России.
"Причина, мне кажется, простая: когда тренерский штаб изучает игру соперника, он видит ее в тех условиях, в которых он действует обычно. Думаю, с одной стороны, произошла некоторая недооценка супермотивированности соперника, а с другой, мегамотивированности 37 тыс. болельщиков, которые, конечно, гонят "Зенит" в атаку; но это влияет и на соперника, ребята из "Динамо" были мотивированы за гранью.
Плюс такая неожиданность как удаление. В целом команда играла неплохо, но 110 минут действовать вдесятером против одиннадцати очень мотивированных игроков первой лиги, конечно, крайне тяжело, а дальше вы видели, какой был результат", - цитирует Фурсенко ТАСС.
"Причина, мне кажется, простая: когда тренерский штаб изучает игру соперника, он видит ее в тех условиях, в которых он действует обычно. Думаю, с одной стороны, произошла некоторая недооценка супермотивированности соперника, а с другой, мегамотивированности 37 тыс. болельщиков, которые, конечно, гонят "Зенит" в атаку; но это влияет и на соперника, ребята из "Динамо" были мотивированы за гранью.
Плюс такая неожиданность как удаление. В целом команда играла неплохо, но 110 минут действовать вдесятером против одиннадцати очень мотивированных игроков первой лиги, конечно, крайне тяжело, а дальше вы видели, какой был результат", - цитирует Фурсенко ТАСС.
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