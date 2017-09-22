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Сергей Фурсенко: произошла недооценка супермотивированности соперника

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко прокомментировал вылет команды из розыгрыша Кубка России.

"Причина, мне кажется, простая: когда тренерский штаб изучает игру соперника, он видит ее в тех условиях, в которых он действует обычно. Думаю, с одной стороны, произошла некоторая недооценка супермотивированности соперника, а с другой, мегамотивированности 37 тыс. болельщиков, которые, конечно, гонят "Зенит" в атаку; но это влияет и на соперника, ребята из "Динамо" были мотивированы за гранью.

Плюс такая неожиданность как удаление. В целом команда играла неплохо, но 110 минут действовать вдесятером против одиннадцати очень мотивированных игроков первой лиги, конечно, крайне тяжело, а дальше вы видели, какой был результат", - цитирует Фурсенко ТАСС.
Теги: Фурсенко Зенит
Сегодня, 15:17
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(1)
№3 Написал: Шмайхель (Сегодня, 15:25) #
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Болеет за:
«Спартак»
Сергей Фурсенко: произошла недооценка супермотивированности соперника
Перевод на нормальный язык : бедный родственник вдул по полной гламурному ,зажиревшему от собственной мнимой значимости газовому клубишке !


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От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№2 Написал: Vik_49 SM Калуга (Сегодня, 15:25) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
С.Фурсенко: "Миссия невыполнима".
Регистрация: 7.06.2017
№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:23) #
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  •  (2)
online

Фурсенко, хватит этой детской ерунды для быдла.
Дублеры разве не должны быть сверхмотивированы, чтобы пробиться в основу?


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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