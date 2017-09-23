Эмилиано Ригони: супруга счастлива, переход в "Зенит" это большой шаг во всех смыслах

Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони рассказал, что его жена рада переходу игрока в российский клуб.– Нет, они еще в Аргентине, потому что срок у жены поздний, ребенок должен появиться на свет в ноябре, поэтому супруге сейчас не рекомендуется совершать долгие перелеты. Они присоединятся ко мне позже. Мне тяжело жить вдалеке от них, мы впервые расстаемся на такое продолжительное время, но стараюсь фокусироваться на футболе, спокойно относиться к этой ситуации. И мои друзья-аргентинцы очень помогают в этом.– Это непростое решение, потому что мы ничего не знали о вашей стране и были предложения из других клубов. Но убедило общение с Манчини, который сразу сказал, что хочет видеть меня в своей команде. Сейчас супруга счастлива, потому что это большой шаг для меня во всех смыслах – футбольном, финансовом, жизненном.