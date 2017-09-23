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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Эмилиано Ригони: супруга счастлива, переход в "Зенит" это большой шаг во всех смыслах
Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони рассказал, что его жена рада переходу игрока в российский клуб.
– У вас есть дочка, скоро родится сын. Ваша семья уже переехала в Россию?
– Нет, они еще в Аргентине, потому что срок у жены поздний, ребенок должен появиться на свет в ноябре, поэтому супруге сейчас не рекомендуется совершать долгие перелеты. Они присоединятся ко мне позже. Мне тяжело жить вдалеке от них, мы впервые расстаемся на такое продолжительное время, но стараюсь фокусироваться на футболе, спокойно относиться к этой ситуации. И мои друзья-аргентинцы очень помогают в этом.
– Как отреагировала жена, когда вы сказали: "Мы будем жить в России"?
– Это непростое решение, потому что мы ничего не знали о вашей стране и были предложения из других клубов. Но убедило общение с Манчини, который сразу сказал, что хочет видеть меня в своей команде. Сейчас супруга счастлива, потому что это большой шаг для меня во всех смыслах – футбольном, финансовом, жизненном.
СЭ
– У вас есть дочка, скоро родится сын. Ваша семья уже переехала в Россию?
– Нет, они еще в Аргентине, потому что срок у жены поздний, ребенок должен появиться на свет в ноябре, поэтому супруге сейчас не рекомендуется совершать долгие перелеты. Они присоединятся ко мне позже. Мне тяжело жить вдалеке от них, мы впервые расстаемся на такое продолжительное время, но стараюсь фокусироваться на футболе, спокойно относиться к этой ситуации. И мои друзья-аргентинцы очень помогают в этом.
– Как отреагировала жена, когда вы сказали: "Мы будем жить в России"?
– Это непростое решение, потому что мы ничего не знали о вашей стране и были предложения из других клубов. Но убедило общение с Манчини, который сразу сказал, что хочет видеть меня в своей команде. Сейчас супруга счастлива, потому что это большой шаг для меня во всех смыслах – футбольном, финансовом, жизненном.
СЭ
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