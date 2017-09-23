Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как выступит "Зенит" в групповом этапе Лиги Европы?
Показать все опросы

Новости партнеров

Эмилиано Ригони: во всей Южной Америке к "Зениту" теперь пристальное внимание

Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони расскзал, что в Южной Америке положительно отзываются о питерской команде.

– Представьте: петербургская пятерка оказалась в сборной Аргентины на ЧМ-2018. Реально?

– Все может быть. Пока только трое из нас вызывались в сборную – Краневиттер, Паредес и я. Думаю, Дриусси осталось забить еще пару мячей, и он тоже получит вызов!

– "Зенит" стал популярнее в Аргентине?

– Да, и не только в нашей стране. Во всей Южной Америке к команде теперь пристальное внимание – все ждут, кого еще клуб может подписать. Но говорят о нем только в положительном ключе. Особенно, в Аргентине.

СЭ
Теги: Ригони Зенит
Сегодня, 10:32
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.