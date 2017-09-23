Эмилиано Ригони: во всей Южной Америке к "Зениту" теперь пристальное внимание

Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони расскзал, что в Южной Америке положительно отзываются о питерской команде.– Все может быть. Пока только трое из нас вызывались в сборную – Краневиттер, Паредес и я. Думаю, Дриусси осталось забить еще пару мячей, и он тоже получит вызов!– Да, и не только в нашей стране. Во всей Южной Америке к команде теперь пристальное внимание – все ждут, кого еще клуб может подписать. Но говорят о нем только в положительном ключе. Особенно, в Аргентине.