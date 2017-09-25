Сергей Карасев обслужит матч Лиги чемпионов "Бешикташ" - "Лейпциг"

УЕФА назначил бригаду российских арбитров во главе с Сергеем Ковалевым на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов "Бешикташ" - "Лейпциг".В команду Карасева вошли ассистенты Антон Аверьянов, Тихон Калугин, Сергей Лапочкин и Сергей Иванов. Четвертым арбитром назначен Максим Гаврилин.