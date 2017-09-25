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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Вячеслав Булавин: "Зенит" с первых минут взял инициативу в свои руки и играл первым номером (1)
Массимо Каррера: с "Ливерпулем" скорее сыграет Педро Роша, чем Промес
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера на пресс-конференции перед матчем с «Ливерпулем» рассказал о состоянии футболистов, не игравших с «Анжи» из-за проблем со здоровьем.
– Какое состояние у тех, кто не играл с «Анжи»? Есть ли шанс сыграть у Промеса?
– На данный момент не знаю, узнаю после разговора с докторами. Но на нынешний момент сыграет скорее Педро Роша, чем Промес.
– Не кажется ли вам, что без Промеса атака выглядит очень слабо?
– Нам не хватает не только Промеса, но и Зе Луиша, Джано тоже травмировался. Но на поле выходят 11 игроков, выйдут другие 11 игроков и будут играть в нашу игру, – цитирует Карреру Rusfootball.info.
Полную пресс-конференцию смотрите и читайте на нашем сайта в ближайшее время.
– Какое состояние у тех, кто не играл с «Анжи»? Есть ли шанс сыграть у Промеса?
– На данный момент не знаю, узнаю после разговора с докторами. Но на нынешний момент сыграет скорее Педро Роша, чем Промес.
– Не кажется ли вам, что без Промеса атака выглядит очень слабо?
– Нам не хватает не только Промеса, но и Зе Луиша, Джано тоже травмировался. Но на поле выходят 11 игроков, выйдут другие 11 игроков и будут играть в нашу игру, – цитирует Карреру Rusfootball.info.
Полную пресс-конференцию смотрите и читайте на нашем сайта в ближайшее время.
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