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Массимо Каррера: с "Ливерпулем" скорее сыграет Педро Роша, чем Промес

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера на пресс-конференции перед матчем с «Ливерпулем» рассказал о состоянии футболистов, не игравших с «Анжи» из-за проблем со здоровьем.

– Какое состояние у тех, кто не играл с «Анжи»? Есть ли шанс сыграть у Промеса?

– На данный момент не знаю, узнаю после разговора с докторами. Но на нынешний момент сыграет скорее Педро Роша, чем Промес.

– Не кажется ли вам, что без Промеса атака выглядит очень слабо?

– Нам не хватает не только Промеса, но и Зе Луиша, Джано тоже травмировался. Но на поле выходят 11 игроков, выйдут другие 11 игроков и будут играть в нашу игру, – цитирует Карреру Rusfootball.info.

Полную пресс-конференцию смотрите и читайте на нашем сайта в ближайшее время.
Теги: Каррера Спартак Ливерпуль Промес Роша
Сегодня, 14:47
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№1 Написал: utekay Россия (Сегодня, 14:50) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
будут играть в нашу игру

это жопа anguished


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
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