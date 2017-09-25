Массимо Каррера: с "Ливерпулем" скорее сыграет Педро Роша, чем Промес

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера на пресс-конференции перед матчем с «Ливерпулем» рассказал о состоянии футболистов, не игравших с «Анжи» из-за проблем со здоровьем.– На данный момент не знаю, узнаю после разговора с докторами. Но на нынешний момент сыграет скорее Педро Роша, чем Промес.– Нам не хватает не только Промеса, но и Зе Луиша, Джано тоже травмировался. Но на поле выходят 11 игроков, выйдут другие 11 игроков и будут играть в нашу игру, – цитирует Карреру