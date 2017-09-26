Корреспондент The Times: без беговых дорожек "Лужники" гораздо лучше (фото)

Футбольный корреспондент The Times Оливер Кэй поделился впечатлениями от посещения реконструированной арены "Лужники"."Гораздо лучше без беговых дорожек", – написал британец.Напомним, на арене пройдут главные события ЧМ-2018 в России.