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Корреспондент The Times: без беговых дорожек "Лужники" гораздо лучше (фото)

Футбольный корреспондент The Times Оливер Кэй поделился впечатлениями от посещения реконструированной арены "Лужники".

"Гораздо лучше без беговых дорожек", – написал британец.

Напомним, на арене пройдут главные события ЧМ-2018 в России.

Корреспондент The Times: без беговых дорожек "Лужники" гораздо лучше (фото)
Теги: Лужники
Сегодня, 12:56
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№4 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 13:25) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
И кому он теперь без беговых дорожек нужен??? Раньше на нем можно было проводить внутренние и международные легкоатлетические соревнования, а теперь? В футбол на нем никто играть не будет (на ЧМ-2018 только открытие, 2 игры и закрытие). А после, разве что сборная сыграет раз в год. Вот и получается, Олимпийский стадион превратили в концертную площадку для шоу-бизнеса.

Англичанин то подумал: "вот идиоты", а в открытую похвалил. А наши СМИ подхватили и с упоением доводят до нас такую "оценку". Теперь переименуйте стадион в "Музейный" и водите на него экскурсии.
Регистрация: 16.05.2017
№3 Написал: yuri спб (Сегодня, 13:25) #
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online

Шикарный стадик.А где бегуны то носится будут? Или уже запретили?


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№2 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 13:17) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Кубань»
Знатно на этой арене Англию чпокнули в 2007г.


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№1 Написал: Marlboro131994 Москва (Сегодня, 13:11) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
А ещё и газончик!
Регистрация: 22.11.2009
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