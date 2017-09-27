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"Зенит" поздравил Дика Адвоката с 70-летним юбилеем

"Зенит" поздравил своего бывшего главного тренера Дика Адвоката, которому сегодня исполнилось 70 лет.

Под руководством голландца сине-бело-голубые становились чемпионами России, выигрывали Кубок и Суперкубок УЕФА, а также завоевывали Суперкубок России.

"Дику Адвокату – 70! С днем ??рождения, генерал!" – опубликовала поздравление пресс-служба "Зенита" в твиттере.

Теги: Зенит Адвокат
Сегодня, 10:36
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№2 Написал: yuri спб (Сегодня, 11:11) #
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Дорогой Дик
Ваше имя навсегда
Вы почётный человек
Этого чудного города
Зенит в вашем и нашем сердце
70 лет мало для Вселенной
За Вас и за нас!


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№1 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 10:47) #
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Болеет за:
ЦСКА
Есть за что.


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
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