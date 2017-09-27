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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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"Зенит" поздравил Дика Адвоката с 70-летним юбилеем
"Зенит" поздравил своего бывшего главного тренера Дика Адвоката, которому сегодня исполнилось 70 лет.
Под руководством голландца сине-бело-голубые становились чемпионами России, выигрывали Кубок и Суперкубок УЕФА, а также завоевывали Суперкубок России.
"Дику Адвокату – 70! С днем ??рождения, генерал!" – опубликовала поздравление пресс-служба "Зенита" в твиттере.
Под руководством голландца сине-бело-голубые становились чемпионами России, выигрывали Кубок и Суперкубок УЕФА, а также завоевывали Суперкубок России.
"Дику Адвокату – 70! С днем ??рождения, генерал!" – опубликовала поздравление пресс-служба "Зенита" в твиттере.
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