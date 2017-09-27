"Зенит" поздравил Дика Адвоката с 70-летним юбилеем

"Зенит" поздравил своего бывшего главного тренера Дика Адвоката, которому сегодня исполнилось 70 лет.Под руководством голландца сине-бело-голубые становились чемпионами России, выигрывали Кубок и Суперкубок УЕФА, а также завоевывали Суперкубок России."Дику Адвокату – 70! С днем ??рождения, генерал!" – опубликовала поздравление пресс-служба "Зенита" в твиттере.