Дик Адвокат: помню, "Спартак" обещал миллионы долларов "Сатурну", чтобы они нас обыграли

Экс-наставник "Зенита" Дик Адвокат, отмечающий сегодня 70-летний юбилей, вспомнил о своей работе в стане сине-бело-голубых.— Да по-простому. Просто поужинаем и все.— Именно.— Было сложно. Сложно в тот момент было заполучить хороших футболистов. К счастью, Сарсания знал всех хороших русских футболистов. Вспомните: Широков, Зырянов, Файзулин. К ним мы добавили экстраординарных игроков — Тимощука, Данни. В команде были молодые таланты Аршавин, Денисов, Кержаков в первый год. Сначала было тяжело, но по ходу сезонов мы становились лучше и лучше.— Ты прав, я помню, что поначалу мы летали очень старыми самолетами. Я сказал: «Ребята, если вы хотите стать большим клубом, то надо что-то менять. В Европе команды летают на хороших самолетах». То же касалось автобусов, развития базы, да того же стадиона. «Петровский» очень сильно изменился: кресла, поле, экран. Строительство нового стадиона тоже началось еще в мое время.— Одна из лучших покупок. Мы играли в Москве на гигантском стадионе против команды... Мм...— Точно. И они были внизу турнирной таблицы. Зырянов был в том матче капитаном команды. После игры я сказал Сарсании: «Отличный футболист этот капитан, в каждый момент времени он принимал правильные решения». Сарсания согласился, сказал, что Зырянову 25 лет. Я спросил: «Дорогой?». «Нет, совсем не дорогой». «Тогда нет никакого риска — давай возьмем его и посмотрим, что будет». Невероятный игрок. Один из лучших, с кем мне приходилось работать.— О, может, Фурсенко позовет нас на матч.— Конечно. Я помню, что «Спартак» обещал миллионы долларов игрокам «Сатурна», чтобы они нас обыграли, и те старались, как только могли. Бились, как сумасшедшие. В том матче нам, конечно, повезло, но мы заслужили эту удачу.