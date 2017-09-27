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Дик Адвокат: помню, "Спартак" обещал миллионы долларов "Сатурну", чтобы они нас обыграли

Экс-наставник "Зенита" Дик Адвокат, отмечающий сегодня 70-летний юбилей, вспомнил о своей работе в стане сине-бело-голубых.

— Как вы собираетесь праздновать?

— Да по-простому. Просто поужинаем и все.

— В традиционном протестантском стиле.

— Именно.

— В вашей продолжительной карьере работа с «Зенитом» была самой сложной? Вы же команду практически с нуля создавали. Если сравнивать с вашим голландским или шотландским опытом, к примеру.

— Было сложно. Сложно в тот момент было заполучить хороших футболистов. К счастью, Сарсания знал всех хороших русских футболистов. Вспомните: Широков, Зырянов, Файзулин. К ним мы добавили экстраординарных игроков — Тимощука, Данни. В команде были молодые таланты Аршавин, Денисов, Кержаков в первый год. Сначала было тяжело, но по ходу сезонов мы становились лучше и лучше.

— Ваше первое впечатление от первой поездки в Москву на матч с «Москвой»? Вы стояли на взлетной полосе и с подозрением смотрели на самолет. Самолет был, конечно, не такой старый, как вы, но все же. Потом команду автобусы в Домодедово не встретили. О чем вы думали в тот день? «Куда я попал?».

— Ты прав, я помню, что поначалу мы летали очень старыми самолетами. Я сказал: «Ребята, если вы хотите стать большим клубом, то надо что-то менять. В Европе команды летают на хороших самолетах». То же касалось автобусов, развития базы, да того же стадиона. «Петровский» очень сильно изменился: кресла, поле, экран. Строительство нового стадиона тоже началось еще в мое время.

— Недавно ваш друг Кор Пот сказал про Зырянова — «мой любимый футболист». Как вам удалось сделать звезду из игрока команды, которая в 2006-м году вылетела из Премьер-Лиги?

— Одна из лучших покупок. Мы играли в Москве на гигантском стадионе против команды... Мм...

— «Торпедо».

— Точно. И они были внизу турнирной таблицы. Зырянов был в том матче капитаном команды. После игры я сказал Сарсании: «Отличный футболист этот капитан, в каждый момент времени он принимал правильные решения». Сарсания согласился, сказал, что Зырянову 25 лет. Я спросил: «Дорогой?». «Нет, совсем не дорогой». «Тогда нет никакого риска — давай возьмем его и посмотрим, что будет». Невероятный игрок. Один из лучших, с кем мне приходилось работать.

— Да, великий. Костя заканчивает в мае.

— О, может, Фурсенко позовет нас на матч.

— Вы помните, когда Домингес вознесся в Раменском?

— Конечно. Я помню, что «Спартак» обещал миллионы долларов игрокам «Сатурна», чтобы они нас обыграли, и те старались, как только могли. Бились, как сумасшедшие. В том матче нам, конечно, повезло, но мы заслужили эту удачу.

ФК "Зенит"
Теги: Адвокат Зенит
Сегодня, 11:47
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18
(8)
№18 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 12:37) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Не поверишь, они обосрутся, гы.

не поверю,потому что любой испанский клуб в ЛЕ всегда мотивирован

Цитата: GS
Почему-то в Питере все йоппываются и все вью у них не про свою команду, а про Спартак.

они и болеют там через одного за Спартак
Регистрация: 6.04.2016
№17 Написал: yuri спб (Сегодня, 12:36) #
  • -1
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Цитата: zen-it
Из-за этого они саиые презираемый клуб России!

Их автобус били камнями .И на Кавказе и даже поближе. Они тупые, не понимают что их ненавидят в любом уголке Земли. Не даром сказал когда то Александр Невский- Кто с нам с мечом придёт- тот от него и погибнет. А мыши кололись и кололись об кактус. Кот не успевал их трупики убирать метлой-устал.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№16 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 12:33) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
трепло протестанское
Регистрация: 2.08.2010
№15 Написал: gall77 Северо-Запад (Сегодня, 12:26) #
  • +1
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Зыря один из лучших игроков в истории Зенита. Спасибо Косте за все!!
А маленького генерала конечно же с юбилеем!


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FC Darmstadt 98
Регистрация: 29.01.2009
№14 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 12:25) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Зенит»
Это же свинота. Это типо так и должно быть. Ну а если где то инфа про Зенит то грязью обольют по самые уши.
Из-за этого они саиые презираемый клуб России!
Регистрация: 5.04.2017
№13 Написал: GS Москва (Сегодня, 12:24) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: Spartak СССР
помню Хагген рассказывал как вы скидывались на судей,как Кубок привезли в Раменское заранее и это факты

Почему-то в Питере все йоппываются и все вью у них не про свою команду, а про Спартак.
Гиблое место!
Регистрация: 22.09.2009
№12 Написал: yuri спб (Сегодня, 12:17) #
  • +3
  •  (3)

Цитата: Spartak СССР
Сосьедад вобьет вам осиновый чопик

Не поверишь, они обосрутся, гы.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№11 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:17) #
  • +2
  •  (4)
online

С днем рождения, Дик!
помним
Зенит - молодец!
если бы не Домингес, был бы писец!
Здорово все получилось в тот хмурый осенний день))))))
И Мутко угадал, и Федуну миллиарды не помогли, и Сатурну, впоследствии ничего не помогло)))))))))))


--------------------
Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№10 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 12:16) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
С юбилеем,ДИК!!
Спасибо за все и удачи!! blush


--------------------
Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№9 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 12:15) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Так выглядит осиновый кол.

Сосьедад вобьет вам осиновый чопик smile
Регистрация: 6.04.2016
№8 Написал: yuri спб (Сегодня, 12:14) #
  • 0
  •  (6)

Я помню, что «Спартак» обещал миллионы долларов игрокам «Сатурна», чтобы они нас обыграли, и те старались, как только могли. Бились, как сумасшедшие. В том матче нам, конечно, повезло, но мы заслужили эту удачу.

Дик, ты не знаешь этой системы-админресурс. Просто пришёл-увидел и вогнал осиновый кол в это гавно.

Цитата: Кепончег УЕФА
1:5 - так выглядит тяжёлый рынок

Так выглядит осиновый кол.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№7 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 12:12) #
  • +1
  •  (3)

Городовой,
Если честно,хоть я и болела Спартака,но зарьянов очень классный игрок,умный,технически оснащен здорово,как и Семак!!
Регистрация: 27.07.2016
№6 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 12:12) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
— Конечно. Я помню, что «Спартак» обещал миллионы долларов игрокам «Сатурна», чтобы они нас обыграли, и те старались, как только могли. Бились, как сумасшедшие. В том матче нам, конечно, повезло, но мы заслужили эту удачу.


вот только забыл сказать что кубок уже был в раменском ..мутко тогда все порешал..
Регистрация: 22.05.2015
№5 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 12:07) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
помню Хагген рассказывал как вы скидывались на судей,как Кубок привезли в Раменское заранее и это факты
Регистрация: 6.04.2016
№4 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 12:02) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Лечащий Врач
Зырянов-великий?А....это ж Зенит

Конечно не великий.Вот Комбаров или Глушаков)Это да)))Супер игроки.Долголетия спортивного им.Пусть играют еще лет десять за Спартак)И вам круто и нам всем радость.Если бы вчера Комбарик играл думаю даже фарт бы не спас)А круто мы тогда золото увели у Спама.Полный облом и еще в последнем туре)Было вдвойне приятно)


--------------------
Чем такси отличается от Спартака? В такси влезет четыре,а в Спартак ПЯТЬ!!!)))
Регистрация: 25.03.2015
№3 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 11:52) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
миллионы от федуна? ахахаха)))


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1:5 - так выглядит тяжёлый рынок
Регистрация: 8.09.2008
№2 Написал: Викторис (Сегодня, 11:52) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
А где факты? Язык раскатал как все европейцы а я помню как драпал домой с миллионами долларов после евро 2012 а это факт
Регистрация: 8.04.2017
№1 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 11:49) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Зырянов-великий?А....это ж Зенит


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
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