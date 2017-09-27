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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Дик Адвокат: помню, "Спартак" обещал миллионы долларов "Сатурну", чтобы они нас обыграли
Экс-наставник "Зенита" Дик Адвокат, отмечающий сегодня 70-летний юбилей, вспомнил о своей работе в стане сине-бело-голубых.
— Как вы собираетесь праздновать?
— Да по-простому. Просто поужинаем и все.
— В традиционном протестантском стиле.
— Именно.
— В вашей продолжительной карьере работа с «Зенитом» была самой сложной? Вы же команду практически с нуля создавали. Если сравнивать с вашим голландским или шотландским опытом, к примеру.
— Было сложно. Сложно в тот момент было заполучить хороших футболистов. К счастью, Сарсания знал всех хороших русских футболистов. Вспомните: Широков, Зырянов, Файзулин. К ним мы добавили экстраординарных игроков — Тимощука, Данни. В команде были молодые таланты Аршавин, Денисов, Кержаков в первый год. Сначала было тяжело, но по ходу сезонов мы становились лучше и лучше.
— Ваше первое впечатление от первой поездки в Москву на матч с «Москвой»? Вы стояли на взлетной полосе и с подозрением смотрели на самолет. Самолет был, конечно, не такой старый, как вы, но все же. Потом команду автобусы в Домодедово не встретили. О чем вы думали в тот день? «Куда я попал?».
— Ты прав, я помню, что поначалу мы летали очень старыми самолетами. Я сказал: «Ребята, если вы хотите стать большим клубом, то надо что-то менять. В Европе команды летают на хороших самолетах». То же касалось автобусов, развития базы, да того же стадиона. «Петровский» очень сильно изменился: кресла, поле, экран. Строительство нового стадиона тоже началось еще в мое время.
— Недавно ваш друг Кор Пот сказал про Зырянова — «мой любимый футболист». Как вам удалось сделать звезду из игрока команды, которая в 2006-м году вылетела из Премьер-Лиги?
— Одна из лучших покупок. Мы играли в Москве на гигантском стадионе против команды... Мм...
— «Торпедо».
— Точно. И они были внизу турнирной таблицы. Зырянов был в том матче капитаном команды. После игры я сказал Сарсании: «Отличный футболист этот капитан, в каждый момент времени он принимал правильные решения». Сарсания согласился, сказал, что Зырянову 25 лет. Я спросил: «Дорогой?». «Нет, совсем не дорогой». «Тогда нет никакого риска — давай возьмем его и посмотрим, что будет». Невероятный игрок. Один из лучших, с кем мне приходилось работать.
— Да, великий. Костя заканчивает в мае.
— О, может, Фурсенко позовет нас на матч.
— Вы помните, когда Домингес вознесся в Раменском?
— Конечно. Я помню, что «Спартак» обещал миллионы долларов игрокам «Сатурна», чтобы они нас обыграли, и те старались, как только могли. Бились, как сумасшедшие. В том матче нам, конечно, повезло, но мы заслужили эту удачу.
ФК "Зенит"
— Как вы собираетесь праздновать?
— Да по-простому. Просто поужинаем и все.
— В традиционном протестантском стиле.
— Именно.
— В вашей продолжительной карьере работа с «Зенитом» была самой сложной? Вы же команду практически с нуля создавали. Если сравнивать с вашим голландским или шотландским опытом, к примеру.
— Было сложно. Сложно в тот момент было заполучить хороших футболистов. К счастью, Сарсания знал всех хороших русских футболистов. Вспомните: Широков, Зырянов, Файзулин. К ним мы добавили экстраординарных игроков — Тимощука, Данни. В команде были молодые таланты Аршавин, Денисов, Кержаков в первый год. Сначала было тяжело, но по ходу сезонов мы становились лучше и лучше.
— Ваше первое впечатление от первой поездки в Москву на матч с «Москвой»? Вы стояли на взлетной полосе и с подозрением смотрели на самолет. Самолет был, конечно, не такой старый, как вы, но все же. Потом команду автобусы в Домодедово не встретили. О чем вы думали в тот день? «Куда я попал?».
— Ты прав, я помню, что поначалу мы летали очень старыми самолетами. Я сказал: «Ребята, если вы хотите стать большим клубом, то надо что-то менять. В Европе команды летают на хороших самолетах». То же касалось автобусов, развития базы, да того же стадиона. «Петровский» очень сильно изменился: кресла, поле, экран. Строительство нового стадиона тоже началось еще в мое время.
— Недавно ваш друг Кор Пот сказал про Зырянова — «мой любимый футболист». Как вам удалось сделать звезду из игрока команды, которая в 2006-м году вылетела из Премьер-Лиги?
— Одна из лучших покупок. Мы играли в Москве на гигантском стадионе против команды... Мм...
— «Торпедо».
— Точно. И они были внизу турнирной таблицы. Зырянов был в том матче капитаном команды. После игры я сказал Сарсании: «Отличный футболист этот капитан, в каждый момент времени он принимал правильные решения». Сарсания согласился, сказал, что Зырянову 25 лет. Я спросил: «Дорогой?». «Нет, совсем не дорогой». «Тогда нет никакого риска — давай возьмем его и посмотрим, что будет». Невероятный игрок. Один из лучших, с кем мне приходилось работать.
— Да, великий. Костя заканчивает в мае.
— О, может, Фурсенко позовет нас на матч.
— Вы помните, когда Домингес вознесся в Раменском?
— Конечно. Я помню, что «Спартак» обещал миллионы долларов игрокам «Сатурна», чтобы они нас обыграли, и те старались, как только могли. Бились, как сумасшедшие. В том матче нам, конечно, повезло, но мы заслужили эту удачу.
ФК "Зенит"
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