Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Александр Гришин: выводы по Кучаеву пока делать рано

Бывший главный тренер молодежки ЦСКА Александр Гришин высказал мнение об игре молодого полузащитника красно-синих Константина Кучаева?.

– Рад за Костю – молодец, что вышел и забил. Но давайте посмотрим правде в глаза. Что такое один гол – пусть даже в таком матче, в ворота "МЮ"? Если будет показывать стабильный результат, можно будет о чем-то говорить. А пока он выходит, увы, лишь на 5 – 7 минут. Хорошо, конечно, что Михалыч (Виктор Гончаренко. – Прим.) дает ему хоть какое-то время, но выводы еще делать рано. Вот в Курске Кучаев сыграл весь матч, выглядел неплохо.

Помню, как он приехал к нам из Раменского. Мальчишка неплохой с человеческой точки зрения – старших слушает, скромный, проблем особых с дисциплиной не было. С кем общался? У нас в команде все дружили, каких-то разделений на группы не было. Все общались по мере возможности.

СЭ
Теги: Кучаев ЦСКА Гришин
Сегодня, 11:59
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.