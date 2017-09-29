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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Александр Гришин: выводы по Кучаеву пока делать рано
Бывший главный тренер молодежки ЦСКА Александр Гришин высказал мнение об игре молодого полузащитника красно-синих Константина Кучаева?.
– Рад за Костю – молодец, что вышел и забил. Но давайте посмотрим правде в глаза. Что такое один гол – пусть даже в таком матче, в ворота "МЮ"? Если будет показывать стабильный результат, можно будет о чем-то говорить. А пока он выходит, увы, лишь на 5 – 7 минут. Хорошо, конечно, что Михалыч (Виктор Гончаренко. – Прим.) дает ему хоть какое-то время, но выводы еще делать рано. Вот в Курске Кучаев сыграл весь матч, выглядел неплохо.
Помню, как он приехал к нам из Раменского. Мальчишка неплохой с человеческой точки зрения – старших слушает, скромный, проблем особых с дисциплиной не было. С кем общался? У нас в команде все дружили, каких-то разделений на группы не было. Все общались по мере возможности.
СЭ
– Рад за Костю – молодец, что вышел и забил. Но давайте посмотрим правде в глаза. Что такое один гол – пусть даже в таком матче, в ворота "МЮ"? Если будет показывать стабильный результат, можно будет о чем-то говорить. А пока он выходит, увы, лишь на 5 – 7 минут. Хорошо, конечно, что Михалыч (Виктор Гончаренко. – Прим.) дает ему хоть какое-то время, но выводы еще делать рано. Вот в Курске Кучаев сыграл весь матч, выглядел неплохо.
Помню, как он приехал к нам из Раменского. Мальчишка неплохой с человеческой точки зрения – старших слушает, скромный, проблем особых с дисциплиной не было. С кем общался? У нас в команде все дружили, каких-то разделений на группы не было. Все общались по мере возможности.
СЭ
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