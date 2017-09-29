Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:53
Александр Самедов: если бы попросил у Черчесова отдых, мне бы ответили: "Отдохни навсегда!" (6)
Александр Самедов: если бы попросил у Черчесова отдых, мне бы ответили: "Отдохни навсегда!" (6)
16:28
Андрей Николаев: Иванович сильнее Смольникова, он не позволяет себе бестолковых падений в атаке (7)
Андрей Николаев: Иванович сильнее Смольникова, он не позволяет себе бестолковых падений в атаке (7)
12:58
Анатолий Бышовец: "Локомотиву" после успеха в ЛЕ будет легче восстановиться к игре с "Динамо" (1)
Анатолий Бышовец: "Локомотиву" после успеха в ЛЕ будет легче восстановиться к игре с "Динамо" (1)
Лука Джорджевич: "Арсеналу" нужны три очка в матче против "Краснодара"
Нападающий тульского "Арсенала" Лука Джорджевич подвел итоги первого тайма матча 12-го тура чемпионата России против "Краснодара".
"Нам нужны очки. Наше положение в турнирной таблице не очень хорошее. Хватит ли нам сил на второй тайм? Думаю, да. Все ребята понимают, что нам нужна победа", - сказал Джорджевич в эфире телеканала "Наш футбол".
"Нам нужны очки. Наше положение в турнирной таблице не очень хорошее. Хватит ли нам сил на второй тайм? Думаю, да. Все ребята понимают, что нам нужна победа", - сказал Джорджевич в эфире телеканала "Наш футбол".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.