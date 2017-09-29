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Лука Джорджевич: "Арсеналу" нужны три очка в матче против "Краснодара"

Нападающий тульского "Арсенала" Лука Джорджевич подвел итоги первого тайма матча 12-го тура чемпионата России против "Краснодара".

"Нам нужны очки. Наше положение в турнирной таблице не очень хорошее. Хватит ли нам сил на второй тайм? Думаю, да. Все ребята понимают, что нам нужна победа", - сказал Джорджевич в эфире телеканала "Наш футбол".
Теги: Джорджевич Арсенал Тула Краснодар
Сегодня, 20:52
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