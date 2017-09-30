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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Андрей Червиченко: при традиционно очень комфортном судействе Владислава Безбородова, "Спартак" на классе обыграл "Урал"
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко ответил для корреспондента Rusfootball.info на вопросы по матчу красно-белых против "Урала" (2:0) в рамках 12-го тура чемпионата России.
- Ваше мнение по сегодняшней игре.
- Знаете, особого мнения нет. Рядовая игра, где фаворит должен был брать свои три очка и взял их. При традиционно очень комфортном судействе Владислава Безбородова, "Спартак" на классе обыграл "Урал". Москвичи ничего сверхъестественного не показали, но и, слава Богу, сыграли без ошибок. То есть никаких грубых ошибок, как в предыдущих играх, "красно-белые" не совершали. "Урал" не смог ничего противопоставить подопечным Массимо Карреры и заслуженно проиграл. Также хочу отметить игру Александра Селихова, в сегодняшней игре он мне понравился. Голкипер очень надежно сыграл и даже не дал уральцам подумать, что у них сегодня что-то получится. На мой взгляд, результат по игре.
- "Спартак" с каждой игрой смотрится увереннее или это только кажется?
- Послушайте, какая уверенность. Уверенность - это значит, что "Спартак" должен был выйти сегодня и растоптать "Урал", а этого не было. Первый мяч хорошо забили, второй - непонятно, было ли там нарушение в эпизоде с нападающим Эриком Бикфалви или нет. Я не думаю, что по игре с екатеринбуржцами можно делать какие-либо выводы. Я считаю, что выводы о том насколько красно-белые восстановились и вообще готовы за что-то сражаться, надо делать по играм с лидерами. На мой взгляд, "Урал" - команда такая, что набирает свой лимит очков и довольствуется своим местом в середине турнирной таблицы. Если уральцы идут в своем режиме, в своем графике и расписании, то они особо не перетруждаются.
- Педро Роша забил дебютный мяч. Сложилось о нём какое-то впечатление?
- Пока что мое впечатление остается прежним, что таких Педро и Рош в спартаковской академии, наверное, половина ребят играет не хуже. Просто, надо было кого-то купить и показать какую-то покупку - вот и появился этот Педро. На самом деле, не вижу ничего сверхъестественного в нем, чтобы тащить его из Бразилии, да и за 12 миллионов евро.
- Кого сегодня можно назвать лидером "Спартака"?
- Мне Самедов нравится, он - двигатель команды. Селихов также нравится. Если вы спрашиваете о том, кто лидер в команде по духу, то думаю, что на сегодняшний момент у "красно-белых" такого ярко-выраженного игрока нет. Слава Богу, что и разлада в команде никакого нет. Все нормально работают, никто никому не пихает. Не всегда отсутствие лидера означает, что у клуба есть какие-то проблемы. Может, даже хорошо, что у "Спартака" его нет.
- Ваше мнение по сегодняшней игре.
- Знаете, особого мнения нет. Рядовая игра, где фаворит должен был брать свои три очка и взял их. При традиционно очень комфортном судействе Владислава Безбородова, "Спартак" на классе обыграл "Урал". Москвичи ничего сверхъестественного не показали, но и, слава Богу, сыграли без ошибок. То есть никаких грубых ошибок, как в предыдущих играх, "красно-белые" не совершали. "Урал" не смог ничего противопоставить подопечным Массимо Карреры и заслуженно проиграл. Также хочу отметить игру Александра Селихова, в сегодняшней игре он мне понравился. Голкипер очень надежно сыграл и даже не дал уральцам подумать, что у них сегодня что-то получится. На мой взгляд, результат по игре.
- "Спартак" с каждой игрой смотрится увереннее или это только кажется?
- Послушайте, какая уверенность. Уверенность - это значит, что "Спартак" должен был выйти сегодня и растоптать "Урал", а этого не было. Первый мяч хорошо забили, второй - непонятно, было ли там нарушение в эпизоде с нападающим Эриком Бикфалви или нет. Я не думаю, что по игре с екатеринбуржцами можно делать какие-либо выводы. Я считаю, что выводы о том насколько красно-белые восстановились и вообще готовы за что-то сражаться, надо делать по играм с лидерами. На мой взгляд, "Урал" - команда такая, что набирает свой лимит очков и довольствуется своим местом в середине турнирной таблицы. Если уральцы идут в своем режиме, в своем графике и расписании, то они особо не перетруждаются.
- Педро Роша забил дебютный мяч. Сложилось о нём какое-то впечатление?
- Пока что мое впечатление остается прежним, что таких Педро и Рош в спартаковской академии, наверное, половина ребят играет не хуже. Просто, надо было кого-то купить и показать какую-то покупку - вот и появился этот Педро. На самом деле, не вижу ничего сверхъестественного в нем, чтобы тащить его из Бразилии, да и за 12 миллионов евро.
- Кого сегодня можно назвать лидером "Спартака"?
- Мне Самедов нравится, он - двигатель команды. Селихов также нравится. Если вы спрашиваете о том, кто лидер в команде по духу, то думаю, что на сегодняшний момент у "красно-белых" такого ярко-выраженного игрока нет. Слава Богу, что и разлада в команде никакого нет. Все нормально работают, никто никому не пихает. Не всегда отсутствие лидера означает, что у клуба есть какие-то проблемы. Может, даже хорошо, что у "Спартака" его нет.
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