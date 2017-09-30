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Андрей Червиченко: при традиционно очень комфортном судействе Владислава Безбородова, "Спартак" на классе обыграл "Урал"

Андрей Червиченко: при традиционно очень комфортном судействе Владислава Безбородова, "Спартак" на классе обыграл "Урал"Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко ответил для корреспондента Rusfootball.info на вопросы по матчу красно-белых против "Урала" (2:0) в рамках 12-го тура чемпионата России.

- Ваше мнение по сегодняшней игре.

- Знаете, особого мнения нет. Рядовая игра, где фаворит должен был брать свои три очка и взял их. При традиционно очень комфортном судействе Владислава Безбородова, "Спартак" на классе обыграл "Урал". Москвичи ничего сверхъестественного не показали, но и, слава Богу, сыграли без ошибок. То есть никаких грубых ошибок, как в предыдущих играх, "красно-белые" не совершали. "Урал" не смог ничего противопоставить подопечным Массимо Карреры и заслуженно проиграл. Также хочу отметить игру Александра Селихова, в сегодняшней игре он мне понравился. Голкипер очень надежно сыграл и даже не дал уральцам подумать, что у них сегодня что-то получится. На мой взгляд, результат по игре.

- "Спартак" с каждой игрой смотрится увереннее или это только кажется?

- Послушайте, какая уверенность. Уверенность - это значит, что "Спартак" должен был выйти сегодня и растоптать "Урал", а этого не было. Первый мяч хорошо забили, второй - непонятно, было ли там нарушение в эпизоде с нападающим Эриком Бикфалви или нет. Я не думаю, что по игре с екатеринбуржцами можно делать какие-либо выводы. Я считаю, что выводы о том насколько красно-белые восстановились и вообще готовы за что-то сражаться, надо делать по играм с лидерами. На мой взгляд, "Урал" - команда такая, что набирает свой лимит очков и довольствуется своим местом в середине турнирной таблицы. Если уральцы идут в своем режиме, в своем графике и расписании, то они особо не перетруждаются.

- Педро Роша забил дебютный мяч. Сложилось о нём какое-то впечатление?

- Пока что мое впечатление остается прежним, что таких Педро и Рош в спартаковской академии, наверное, половина ребят играет не хуже. Просто, надо было кого-то купить и показать какую-то покупку - вот и появился этот Педро. На самом деле, не вижу ничего сверхъестественного в нем, чтобы тащить его из Бразилии, да и за 12 миллионов евро.

- Кого сегодня можно назвать лидером "Спартака"?

- Мне Самедов нравится, он - двигатель команды. Селихов также нравится. Если вы спрашиваете о том, кто лидер в команде по духу, то думаю, что на сегодняшний момент у "красно-белых" такого ярко-выраженного игрока нет. Слава Богу, что и разлада в команде никакого нет. Все нормально работают, никто никому не пихает. Не всегда отсутствие лидера означает, что у клуба есть какие-то проблемы. Может, даже хорошо, что у "Спартака" его нет.
Теги: Спартак Червиченко
Сегодня, 22:38
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20
(8)
№20 Написал: utekay Россия (Сегодня, 23:40) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Ну вот, взял и обосрал трансферную бомбу клуба

joy


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№19 Написал: grisha (Сегодня, 23:28) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
обосрал трансферную бомбу клуба,

Против их бомб есть старый способ обезвреживания - берёшь спартаковскую бомбу и спокойно окунаешь в свиное говно - она тут же затухает
Регистрация: 19.04.2017
№18 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 23:14) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Просто, надо было кого-то купить и показать какую-то покупку - вот и появился этот Педро.

Ну вот, взял и обосрал трансферную бомбу клуба, призванную наводить страх на футбольных просторах страны и Европы! confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№17 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 23:08) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Ну если не брать в расчет заголовок,то впринципе все по делу сказал.


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№16 Написал: chapay3 (Сегодня, 23:07) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
брательник бубнова.такой же дибил!!!
Регистрация: 24.09.2017
№15 Написал: Hitman (Сегодня, 23:05) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Пивовед
так себе улов, блеать..

smile
Регистрация: 20.04.2017
№14 Написал: trent (Сегодня, 23:03) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
тупой уёпок......


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№13 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 23:02) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Hitman
Цитата: grisha
а вот на вас только опарыши клюют,

вот ты и клюнул Гриня joy

smile smile
так себе улов, блеать..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№12 Написал: Nastas (Сегодня, 23:00) #
  • -1
  •  (11)

Вот интересно какой идиот еще берёт у этой гниды интервью?
Регистрация: 26.02.2017
№11 Написал: Hitman (Сегодня, 23:00) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: grisha
а вот на вас только опарыши клюют,

вот ты и клюнул Гриня joy
Регистрация: 20.04.2017
№10 Написал: grisha (Сегодня, 22:59) #
  • -4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
а такого червя даже жаба не клюнет..

Умнейший человек - а вот на вас только опарыши клюют, даже не мухи )))))))))))))0
Регистрация: 19.04.2017
№9 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 22:56) #
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
на такого червя даже жаба не клюнет..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№8 Написал: Hitman (Сегодня, 22:56) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ilovefootball
Все по делу говорит, как всегда! Если игроков не критиковать, они и играть не будут .

вот и критикуйте Ростов
Регистрация: 20.04.2017
№7 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 22:53) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Также хочу отметить игру Александра Селихова

он матч смотрел или радио слушал. Селихов мог раскладушку на этот матч взять. Пару навесов и один штрафной, все что Урал создал.
Регистрация: 21.12.2010
№6 Написал: нетрал (Сегодня, 22:53) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
червь..в оппозиции к современному спартаку?
Регистрация: 26.04.2017
№5 Написал: ilovefootball (Сегодня, 22:48) #
  • +1
  •  (11)

Все по делу говорит, как всегда! Если игроков не критиковать, они и играть не будут .
Регистрация: 18.03.2013
№4 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 22:44) #
  • -1
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Клиника.
Регистрация: 12.02.2013
№3 Написал: Hitman (Сегодня, 22:44) #
  • 0
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: grisha
Теперь свиней Турбин судить будет - сын Куйсаинова ))))))))))))))))))))

только Питерский Безбородов,у него абонемент,пусть у вас пуканы дымят до конца сезона)
Регистрация: 20.04.2017
№2 Написал: LLM (Сегодня, 22:42) #
  • -1
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
За чем эта крыса здесь?
Регистрация: 21.02.2017
№1 Написал: grisha (Сегодня, 22:40) #
  • -4
  •  (18)
online
Болеет за:
«Зенит»
Теперь свиней Турбин судить будет - сын Куйсаинова ))))))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
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