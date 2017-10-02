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Вадим Скрипченко: не буду говорить, что судьи помешали нам обыграть "Зенит"

Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко прокомментировал матч премьер-лиги с "Зенитом" (2:2).

- Зрелищная игра получилась. Считаю, что стратегия игры, которую мы построили на сегодняшнюю игру, сработала. Мы искали счастье в быстрых контратаках, понимали что "Зенит" за счет хорошего отбора и квалифицированных футболистов будет владеть мячом.

Считаю, что мы сыграли очень организованно в позиционной обороне и имели достаточно много хороших шансов в быстрых встречных атаках. Две завершились взятием ворот "Зенита". Во втором тайме, когда счет стал 2:2, "Зенит" по определению играл на победу.

Очередная упущенная победа. Но думаю, что наши победы еще впереди при такой отдаче и при таком желании победить и улучшить свое положение в таблице.

- Что скажете о судействе?

- Я не намерен обсуждать судейство. Есть моменты, которые трактуют судьи непонятно нам и так же непонятно нашим соперникам. У судей своя трактовка эпизодов.

В целом считаю, что нам в очередной игре нужно было доводить дело до победы, мы были на это нацелены, но нам не хватило хладнокровия. По сегодняшней игре мы заслуживали победу, но не буду говорить, что судьи сегодня нам помешали одержать ее, - цитирует Скрипченко "Советский спорт".
Теги: Скрипченко Анжи
Сегодня, 10:55
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№2 Написал: Гринч СПб (Сегодня, 12:56) #
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ВАДИМ СКРИПЧЕНКО: НЕ БУДУ ГОВОРИТЬ, ЧТО СУДЬИ ПОМЕШАЛИ НАМ ОБЫГРАТЬ "ЗЕНИТ"...


Такое чувство что он возомнил себя и свою команду лучшей...Это Онжи отскочило...


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Зенит
Барселона
Регистрация: 13.02.2017
№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:13) #
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не соглашусь со Скрипченко, игра ничейная, счет на табло. у Зенита моментов было больше.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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