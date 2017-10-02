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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Алексей Герасименко: сейчас кажется, что Дзюба и Кокорин смогут забить под 35 мячей за сезон (3)
Алексей Герасименко: сейчас кажется, что Дзюба и Кокорин смогут забить под 35 мячей за сезон (3)
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Алексей Герасименко: сейчас кажется, что Дзюба и Кокорин смогут забить под 35 мячей за сезон
Экс-нападающий киевского «Динамо», «Ростсельмаша», «Ротора», «Шинника» и сборной России Алексей Герасименко в беседе с корреспондентом Rusfootball.info проанализировал старт результаты 12 тура, и ход турнира в связи с наступившей паузой в чемпионате.
- Как оцениваете расстановку в чемпионате перед паузой на игры сборных?
- Хорошо то, что если взять последние игры: тот же «Зенит» - «Анжи» - тут хоть и было территориальное и по владению мячом преимущество – аутсайдеры отбирают очки у лидеров. Возьмём, к примеру, тульский «Арсенал» - они выиграли у «Краснодара». «Амкар» отобрал очки у «Рубина». «Зенит» играет вничью, «Тосно» побеждает «Ахмат». Чемпионат приобретает положительные окраски. В смысле конкуренции – раньше чётко просматривалась первая и вторая восьмёрка, что, по большей мере соперничали между собой. А сейчас любая команда может отобрать очки у любой другой. И нет однозначного лидера.
Да, есть «Зенит», что превосходит остальных по составу, и играет стабильнее. Но все теряют очки, тот же ЦСКА тому пример. Более-менее стабильно идут по турниру «Зенит» и «Локомотив», и они, естественно, находятся в лидерах. Остальные команды словно шарахаются из стороны в сторону.
- Ещё недавно казалось будто «Зенит» вне конкуренции. В этом плане последняя игра с «Анжи» удивила. Так всё же можно ли этот «Зенит» бить, или же они пройдут по турниру словно машина?
- Можно бить и брать любую команду. Но «Зенит» наиболее укомплектован на сезон. И этим он явно выделяется на фоне тех же ЦСКА, «Краснодара», «Локомотива». «Зенит» лучше остальных укомплектован исполнителями среди всех команд лидирующей пятерки. Поэтому я бы, скорее поставил на «Зенит», но, думаю, что в этом году борьба будет идти до последних туров.
- В автобиографии Стива Джобса употребляется термин «поле искажения реальности». Человек ставил задачи, игнорируя общее мнение что это невозможно. И буквально заражал этой идеей окружающих. По-сути они словно «игнорировали реальность», а потому часто делали то, что ранее считалось невозможным. Манчини по началу сезона высказался что Кокорин и Дзюба должны за сезон забить 35 мячей на двоих. С Дзюбой ситуация ещё не ясна, а у Кокорина за 12 туров в РФПЛ 8 мячей, и ещё 4 в еврокубках. По большому счёту Александр лишь чуть-чуть отстаёт от графика 35 мячей в сезон.
Является ли Манчини сам по себе «искажателем поля реальности»? Вспомнить, когда кто-либо за россиян забивал под 30 мячей за сезон, если честно – не получается
- Я тоже читал биографию Стива Джобса от Уолтера Айзексона, и мне понравилась эта книга. Но, если честно, мне кажется, что Манчини это просто ляпнул. Если сбудется – будем считать, что он Стив Джобс (смеётся). Его ведь тогда чуть ли не каждый день доставали вопросом: Дзюба – Кокорин. Может быть о и сказал это так, чтобы от него отстали. Или не подумал. А оно, как мне кажется, сейчас может быть и сбудется.
Дзюба, если его будут подпускать – он всё равно наберёт свои голы. А Кокорин в этом году в хорошей форме. И, как говорится, ему прёт буквально в каждой игре. Если в прошлые годы у него были моменты, но то в перекладину попадёт, то промажет – в этом году у него буквально всё залетает. Поэтому то, о чём Манчини заявил перед сезоном – мне кажется что оно сбудется. Или будет где-то на грани. По крайней мере сейчас кажется, что они могут забить 35 мячей на двоих.
- Как оцениваете расстановку в чемпионате перед паузой на игры сборных?
- Хорошо то, что если взять последние игры: тот же «Зенит» - «Анжи» - тут хоть и было территориальное и по владению мячом преимущество – аутсайдеры отбирают очки у лидеров. Возьмём, к примеру, тульский «Арсенал» - они выиграли у «Краснодара». «Амкар» отобрал очки у «Рубина». «Зенит» играет вничью, «Тосно» побеждает «Ахмат». Чемпионат приобретает положительные окраски. В смысле конкуренции – раньше чётко просматривалась первая и вторая восьмёрка, что, по большей мере соперничали между собой. А сейчас любая команда может отобрать очки у любой другой. И нет однозначного лидера.
Да, есть «Зенит», что превосходит остальных по составу, и играет стабильнее. Но все теряют очки, тот же ЦСКА тому пример. Более-менее стабильно идут по турниру «Зенит» и «Локомотив», и они, естественно, находятся в лидерах. Остальные команды словно шарахаются из стороны в сторону.
- Ещё недавно казалось будто «Зенит» вне конкуренции. В этом плане последняя игра с «Анжи» удивила. Так всё же можно ли этот «Зенит» бить, или же они пройдут по турниру словно машина?
- Можно бить и брать любую команду. Но «Зенит» наиболее укомплектован на сезон. И этим он явно выделяется на фоне тех же ЦСКА, «Краснодара», «Локомотива». «Зенит» лучше остальных укомплектован исполнителями среди всех команд лидирующей пятерки. Поэтому я бы, скорее поставил на «Зенит», но, думаю, что в этом году борьба будет идти до последних туров.
- В автобиографии Стива Джобса употребляется термин «поле искажения реальности». Человек ставил задачи, игнорируя общее мнение что это невозможно. И буквально заражал этой идеей окружающих. По-сути они словно «игнорировали реальность», а потому часто делали то, что ранее считалось невозможным. Манчини по началу сезона высказался что Кокорин и Дзюба должны за сезон забить 35 мячей на двоих. С Дзюбой ситуация ещё не ясна, а у Кокорина за 12 туров в РФПЛ 8 мячей, и ещё 4 в еврокубках. По большому счёту Александр лишь чуть-чуть отстаёт от графика 35 мячей в сезон.
Является ли Манчини сам по себе «искажателем поля реальности»? Вспомнить, когда кто-либо за россиян забивал под 30 мячей за сезон, если честно – не получается
- Я тоже читал биографию Стива Джобса от Уолтера Айзексона, и мне понравилась эта книга. Но, если честно, мне кажется, что Манчини это просто ляпнул. Если сбудется – будем считать, что он Стив Джобс (смеётся). Его ведь тогда чуть ли не каждый день доставали вопросом: Дзюба – Кокорин. Может быть о и сказал это так, чтобы от него отстали. Или не подумал. А оно, как мне кажется, сейчас может быть и сбудется.
Дзюба, если его будут подпускать – он всё равно наберёт свои голы. А Кокорин в этом году в хорошей форме. И, как говорится, ему прёт буквально в каждой игре. Если в прошлые годы у него были моменты, но то в перекладину попадёт, то промажет – в этом году у него буквально всё залетает. Поэтому то, о чём Манчини заявил перед сезоном – мне кажется что оно сбудется. Или будет где-то на грани. По крайней мере сейчас кажется, что они могут забить 35 мячей на двоих.
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