Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
06:22
Дмитрий Булыкин: если Фернандеш продолжит выступать так же, вызов в сборную Португалии не за горами (1)
Дмитрий Булыкин: если Фернандеш продолжит выступать так же, вызов в сборную Португалии не за горами (1)
Карпин и Кержаков сыграют за команду Кадырова против сборной ветеранов Италии
В Грозном 7 октября на "Ахмат-Арене" состоится товарищеский матч между командой "Лидер" и сборной ветеранов Италии.
"Матч приурочен ко дню рождения президента РФ Владимира Путина. Для участия в игре, которая пройдет на стадионе "Ахмат-Арена", приедут легенды российского и итальянского футбола.
Команду "Лидер" возглавит ее капитан глава Чечни Рамзан Кадыров. В состав команды также войдут другие представители руководства республики, а также Александр Кержаков, Валерий Карпин и игроки "Ахмата". В составе ветеранов Италии выйдут Стефано Фьоре, Массимо Оддо, Сальваторе Скиллачи и другие игроки", – говорится в сообщении на сайте главы и правительства Чечни.
в 2015 году в Грозном уже встречались команды "Лидер-63" и сборная Италии. Тогда товарищеская встреча завершилась разгромом итальянцев со счетом 4:1.
"Матч приурочен ко дню рождения президента РФ Владимира Путина. Для участия в игре, которая пройдет на стадионе "Ахмат-Арена", приедут легенды российского и итальянского футбола.
Команду "Лидер" возглавит ее капитан глава Чечни Рамзан Кадыров. В состав команды также войдут другие представители руководства республики, а также Александр Кержаков, Валерий Карпин и игроки "Ахмата". В составе ветеранов Италии выйдут Стефано Фьоре, Массимо Оддо, Сальваторе Скиллачи и другие игроки", – говорится в сообщении на сайте главы и правительства Чечни.
в 2015 году в Грозном уже встречались команды "Лидер-63" и сборная Италии. Тогда товарищеская встреча завершилась разгромом итальянцев со счетом 4:1.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.