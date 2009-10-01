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Карпин и Кержаков сыграют за команду Кадырова против сборной ветеранов Италии

В Грозном 7 октября на "Ахмат-Арене" состоится товарищеский матч между командой "Лидер" и сборной ветеранов Италии.

"Матч приурочен ко дню рождения президента РФ Владимира Путина. Для участия в игре, которая пройдет на стадионе "Ахмат-Арена", приедут легенды российского и итальянского футбола.

Команду "Лидер" возглавит ее капитан глава Чечни Рамзан Кадыров. В состав команды также войдут другие представители руководства республики, а также Александр Кержаков, Валерий Карпин и игроки "Ахмата". В составе ветеранов Италии выйдут Стефано Фьоре, Массимо Оддо, Сальваторе Скиллачи и другие игроки", – говорится в сообщении на сайте главы и правительства Чечни.

в 2015 году в Грозном уже встречались команды "Лидер-63" и сборная Италии. Тогда товарищеская встреча завершилась разгромом итальянцев со счетом 4:1.
Теги: Ахмат Кадыров Кержаков Карпин
Сегодня, 14:39
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№1 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 14:44) #
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