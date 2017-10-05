Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

"Зенит" поздравил Константина Зырянова с 40-летием: спасибо за невероятные 10 лет!

"Зенит" поздравил полузащитника Константина Зырянова с юбилеем. Сегодня ему исполняется 40 лет.

Футболист присоединился к "Зениту" в 2007-м году. В основном составе сине-бело-голубых Зырянов провел 286 матчей, забил 39 мячей и отдал 60 результативных передач. Вместе с петербуржцами он стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка страны, двух Суперкубков России, Кубка и Суперкубка УЕФА.

В 2014-м Зырянов начал выступать за "Зенит"-2, где провел 88 матчей и забил 10 мячей.

"Уважаемый Константин Георгиевич! Мы благодарим Вас за невероятные 10 лет, которые Вы провели вместе с "Зенитом", и за потрясающую игру, которой вы радуете всех болельщиков сине-бело-голубых! С праздником!", - говорится на сайте питерцев.
Теги: Зырянов Зенит
Сегодня, 11:21
Напечатать
4
(1)
№4 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:44) #
  • 0
  •  (0)

Константин, потрясающий игрок, с днем рождения!


--------------------
Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№3 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 11:31) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
с Днём Рождения!..Легенда...классный игрок..и Здоровья1
Регистрация: 6.09.2013
№2 Написал: gall77 Северо-Запад (Сегодня, 11:27) #
  • 0
  •  (0)

Легенда! С днем рождения!


--------------------
FC Darmstadt 98
Регистрация: 29.01.2009
№1 Написал: teacher (Сегодня, 11:26) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Да здравствует Константин Зырянов!!! Спасибо ему за игру!
Регистрация: 10.01.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.