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Андрей Шевченко: сборная Косово заслуживает уважения за отдачу и старание

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Косово.

"Нас ждет тяжелейший поединок, понимаем его важность. Настраиваемся на победу, хотя и отмечаем силу нашего соперника. Сборная Косово заслуживает уважения за отдачу и старание. Некоторые футболисты будут отсутствовать из-за перебора карточек. Для нас это плюс.

Понимаем, что высокий форвард соперника может стать самой большой проблемой. Он неплохо использует свободное пространство, все атаки строятся через него", - цитирует Шевченко Terrikon.
Теги: Шевченко Сборная Украины Сборная Косово
Сегодня, 22:12
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