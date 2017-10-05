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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Андрей Шевченко: сборная Косово заслуживает уважения за отдачу и старание
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Косово.
"Нас ждет тяжелейший поединок, понимаем его важность. Настраиваемся на победу, хотя и отмечаем силу нашего соперника. Сборная Косово заслуживает уважения за отдачу и старание. Некоторые футболисты будут отсутствовать из-за перебора карточек. Для нас это плюс.
Понимаем, что высокий форвард соперника может стать самой большой проблемой. Он неплохо использует свободное пространство, все атаки строятся через него", - цитирует Шевченко Terrikon.
"Нас ждет тяжелейший поединок, понимаем его важность. Настраиваемся на победу, хотя и отмечаем силу нашего соперника. Сборная Косово заслуживает уважения за отдачу и старание. Некоторые футболисты будут отсутствовать из-за перебора карточек. Для нас это плюс.
Понимаем, что высокий форвард соперника может стать самой большой проблемой. Он неплохо использует свободное пространство, все атаки строятся через него", - цитирует Шевченко Terrikon.
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