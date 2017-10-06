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Коло Туре будет работать тренером в сборной Кот-д'Ивуара

Бывший защитник "Арсенала" и "Манчестер Сити" Коло Туре будет помощником главного тренера сборной Кот-д'Ивуара Марка Вильмотса?, сообщает официальный сайт федерации футбола страны.

36-летний ивуариец уже приступил к своим обязанностям.
Теги: Туре Сборная Кот-д’Ивуара
Сегодня, 04:24
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