Коло Туре будет работать тренером в сборной Кот-д'Ивуара

Бывший защитник "Арсенала" и "Манчестер Сити" Коло Туре будет помощником главного тренера сборной Кот-д'Ивуара Марка Вильмотса?, сообщает официальный сайт федерации футбола страны.36-летний ивуариец уже приступил к своим обязанностям.