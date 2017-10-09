"Гремио" отказался продавать Луана в "Эвертон" за 7 миллионов евро

Нападающий "Гремио" Луан летом мог перебраться в "Эвертон".Как сообщает UOL, английский клуб предлагал за форварда 7 миллионов фунтов, что не устроило бразильцев. "Спартак" был готов заплатить 25 миллионов евро, однако Луан не захотел переходить в московский клуб.Также отмечается, что к Луану проявляли интерес клубы из Италии и Испании.