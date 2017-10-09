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"Гремио" отказался продавать Луана в "Эвертон" за 7 миллионов евро

Нападающий "Гремио" Луан летом мог перебраться в "Эвертон".

Как сообщает UOL, английский клуб предлагал за форварда 7 миллионов фунтов, что не устроило бразильцев. "Спартак" был готов заплатить 25 миллионов евро, однако Луан не захотел переходить в московский клуб.

Также отмечается, что к Луану проявляли интерес клубы из Италии и Испании.
Теги: Гремио Луан Эвертон
Сегодня, 20:21
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№7 Написал: FedorFedorych Ладыжин (Сегодня, 21:17) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Удивительно-в "сам Эвертон" аж за 7!!! и не продали?!!!
Придётся шкандыбать в Спартак за 8, но перед этим доказать шо не хуже Челентано играет.
Регистрация: 18.02.2012
№6 Написал: Роман Захаров (Сегодня, 21:11) #
  • -4
  •  (4)
online

Нeдaвнo нaткнулcя на блoг мужика кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- https://bam.bz/25T
Регистрация: 9.10.2017
№5 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 21:04) #
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  •  (3)
online

Кстати - благодаря индифферентности Федуна и склоке в нашей трансферной кампании, ценник за Луана принимает совершенный вид.

Чирик - чирикан,
и лети из Гремио Луан
Хочешь лебедем,
А хочешь как баклан.


День такой хороший
К нам приехал Роша
А Луан в дыре застрял.....
Регистрация: 3.03.2007
№4 Написал: Батька (Сегодня, 20:59) #
  • 0
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Ха 7)
Больше не кто и не даст
Регистрация: 9.09.2016
№3 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 20:50) #
  • 0
  •  (4)
online

Цитата: Critique
Ждем в Спартаке.

За 7200.

И талоны на усиленное питание агенту.
Регистрация: 3.03.2007
№2 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 20:46) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Роша делает свое дело,Трахтенберг мозг)
Регистрация: 6.04.2016
№1 Написал: Critique (Сегодня, 20:30) #
  • -2
  •  (6)

Ждем в Спартаке.
Регистрация: 17.04.2017
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