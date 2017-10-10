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Славолюб Муслин: нужно немного времени, чтобы осознать, что Сербия попала на чемпионат мира

Главный тренер сборной Сербии Славолюб Муслин прокомментировал победу над Грузией (1:0) и выход на ЧМ-2018.

"Как мы и ожидали, тяжелый матч против соперника, у которого никто не выигрывал дважды в группе. И этот последний шаг всегда является самым трудным, так было и теперь.

Я хотел бы поблагодарить всех за поддержку, которую мы получили, и я действительно горжусь всеми, кто внес свой вклад в этот успех. Это наш общий успех, но, прежде всего, игроков. Это большой успех для нашего футбола.

Многие, возможно, не верили, но у меня вера была с первого дня. Нам нужно немного времени, чтобы осознать, что мы попали на чемпионат мира. Ждем жеребьевку и наших будущих соперников", - приводит слова Муслина официальный сайт Футбольного союза Сербии.
Теги: Муслин Сборная Сербии
Сегодня, 09:50
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