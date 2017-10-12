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"Спартак" поздравил с 91-летием Никиту Симоняна

"Спартак" в своем твиттере поздравил с днем рождения бывшего футболиста и тренера клуба Никиту Симоняна.

Первому вице-президенту РФС сегодня исполнился 91 год.
Теги: Симонян Спартак
Сегодня, 01:00
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