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Эванс Кангва: "Зенит" - лучшая команда России. Для нас и ничья была бы хороша (видео)

Автор единственного забитого мяча в игре «Зенита» и «Арсенала» (0:1), футболист тульской команды Эванс Кангва поделился впечатлениями от сенсационной победы своего клуба в Петербурге, передаёт корреспондент Rusfootball.info.



– Мы играли с сильнейшей командой России, «Зенит» до сегодняшнего не проиграл ещё ни одного матча. Для нас и ничья была бы хороша, но с божьей помощью удалось добыть победу, мы её заслужили. Атмосфера очень понравилась, прекрасный стадион.

– Вспомните о забитом голе.

– Мы изначально планировали компактно играть в обороне и ловить соперника на контратаках, отрабатывали это на тренировках. Вдвойне рад, что завершить усилия партнёров удалось мне, что удалось забить на этом замечательном стадионе. То, что мы не пропустили, придаст нам уверенности в дальнейшем.
Теги: Зенит Арсенал Тула Кангва Rвидео
Вчера, 21:48
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№5 Написал: Hitman (Вчера, 23:45) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
скромняга
Регистрация: 20.04.2017
№4 Написал: Ахилл Ульяновск (Вчера, 22:56) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Была б лучшей командой России-не видать бы вам победы...


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017
№3 Написал: Vik_49 SM Калуга (Вчера, 22:30) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Кангва: "Атмосфера очень понравилась..."
Знал бы он, как болелы "Зенита" о черно.. о футболистах с "не белой" кожей отзываются.
Регистрация: 7.06.2017
№2 Написал: капля никотина Москва (Вчера, 22:02) #
  • +1
  •  (9)

Цитата: ФКСМ_1922
Нализал... Цену себе набивает...

Все равно не пригласят - салон не того цвета.
Регистрация: 3.03.2007
№1 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Вчера, 22:00) #
  • -4
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Нализал... Цену себе набивает...


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
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