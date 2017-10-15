Эванс Кангва: "Зенит" - лучшая команда России. Для нас и ничья была бы хороша (видео)

Автор единственного забитого мяча в игре «Зенита» и «Арсенала» (0:1), футболист тульской команды Эванс Кангва поделился впечатлениями от сенсационной победы своего клуба в Петербурге, передаёт корреспондент– Мы играли с сильнейшей командой России, «Зенит» до сегодняшнего не проиграл ещё ни одного матча. Для нас и ничья была бы хороша, но с божьей помощью удалось добыть победу, мы её заслужили. Атмосфера очень понравилась, прекрасный стадион.– Мы изначально планировали компактно играть в обороне и ловить соперника на контратаках, отрабатывали это на тренировках. Вдвойне рад, что завершить усилия партнёров удалось мне, что удалось забить на этом замечательном стадионе. То, что мы не пропустили, придаст нам уверенности в дальнейшем.