Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:35
Виктор Булатов: сейчас можно сказать, что и "Спартак", и ЦСКА смогут навязать борьбу лидерам (2)
Виктор Булатов: сейчас можно сказать, что и "Спартак", и ЦСКА смогут навязать борьбу лидерам (2)
Вчера, 23:27
Борис Игнатьев: Божович провел очень серьезную работу. "Арсенал" продемонстрировал желание постоять за себя
Борис Игнатьев: Божович провел очень серьезную работу. "Арсенал" продемонстрировал желание постоять за себя
Вчера, 23:10
Пресс-служба "Арсенала" - "Зениту": а мы вас предупреждали! (2)
Пресс-служба "Арсенала" - "Зениту": а мы вас предупреждали! (2)
Вчера, 23:04
"Локомотив": посмотрели, как играют конкуренты (4)
"Локомотив": посмотрели, как играют конкуренты (4)
Вчера, 23:01
Артем Дзюба: я не общаюсь с прессой (10)
Артем Дзюба: я не общаюсь с прессой (10)
Вчера, 22:23
Денис Глушаков: 13-й тур - сила (5)
Денис Глушаков: 13-й тур - сила (5)
Вчера, 22:18
Сергей Веденеев: перерыв на матчи сборных - не главная причина поражения "Зенита". Там больше половины не играли (4)
Сергей Веденеев: перерыв на матчи сборных - не главная причина поражения "Зенита". Там больше половины не играли (4)
Вчера, 21:48
Эванс Кангва: "Зенит" - лучшая команда России. Для нас и ничья была бы хороша (видео) (5)
Эванс Кангва: "Зенит" - лучшая команда России. Для нас и ничья была бы хороша (видео) (5)
Вчера, 21:38
Лука Джорджевич: "Арсенал" – маленькая команда, "Зенит" точно ожидал победы (видео) (3)
Лука Джорджевич: "Арсенал" – маленькая команда, "Зенит" точно ожидал победы (видео) (3)
Вчера, 21:37
Бранислав Иванович: мы не играли на должном уровне (видео) (1)
Бранислав Иванович: мы не играли на должном уровне (видео) (1)
Вчера, 21:14
Миодраг Божович: ребята бились, ждали момента и дождались (4)
Миодраг Божович: ребята бились, ждали момента и дождались (4)
Вчера, 21:12
"Интер" - "Милан": стали известны стартовые составы
"Интер" - "Милан": стали известны стартовые составы
Вчера, 21:08
"Вердер" продлил серию без побед до 8 матчей
"Вердер" продлил серию без побед до 8 матчей
Вчера, 20:54
"Арсенал" - сила, "Зенит" больше не непобедимый (8)
"Арсенал" - сила, "Зенит" больше не непобедимый (8)
Вчера, 20:52
"Зенит" на своем поле уступил тульскому "Арсеналу" (167)
"Зенит" на своем поле уступил тульскому "Арсеналу" (167)
Вчера, 20:28
Супруга Лионеля Месси подтвердила свою беременность
Супруга Лионеля Месси подтвердила свою беременность
Вчера, 20:25
Максим Канунников провел 100-й матч за "Рубин" (1)
Максим Канунников провел 100-й матч за "Рубин" (1)
Вчера, 20:02
"Саутгемптон" и "Ньюкасл" забили по два гола
"Саутгемптон" и "Ньюкасл" забили по два гола
Вчера, 19:27
Сергей Юран: играть на таком г**не, конечно, сложно (1)
Сергей Юран: играть на таком г**не, конечно, сложно (1)
Вчера, 19:05
"Байер" и "Вольфсбург" сыграли вничью
"Байер" и "Вольфсбург" сыграли вничью
Вчера, 18:35
Бердыев снова в Ростове. И снова побеждает (6)
Бердыев снова в Ростове. И снова побеждает (6)
Вчера, 18:29
Сергей Семак: не скажу, что у нас было много супермоментов, но острота постоянно исходила от нас
Сергей Семак: не скажу, что у нас было много супермоментов, но острота постоянно исходила от нас
Вчера, 18:25
"Эвертон" ушел от поражения в матче с "Брайтоном"
"Эвертон" ушел от поражения в матче с "Брайтоном"
Вчера, 18:23
"Бордо" сыграл вничью с "Нантом"
"Бордо" сыграл вничью с "Нантом"
Вчера, 17:54
Юрий Семин: с "Уфой" не только мы испытываем проблемы, у ЦСКА тоже была проблема (видео) (4)
Юрий Семин: с "Уфой" не только мы испытываем проблемы, у ЦСКА тоже была проблема (видео) (4)
Вчера, 17:43
Александр Тарханов: возможно, Ильина теперь прорвет
Александр Тарханов: возможно, Ильина теперь прорвет
Вчера, 17:25
Илья Геркус: "Уфа" всегда была неудобной командой
Илья Геркус: "Уфа" всегда была неудобной командой
Вчера, 17:12
На матче "Зенит" - "Арсенал" будет закрыта крыша стадиона (1)
На матче "Зенит" - "Арсенал" будет закрыта крыша стадиона (1)
Вчера, 16:25
Юрий Семин: игра шла до ошибки. Мы ее допустили, мы и проиграли (1)
Юрий Семин: игра шла до ошибки. Мы ее допустили, мы и проиграли (1)
Вчера, 16:09
Сергей Семак: ребята молодцы, по делу выиграли (2)
Сергей Семак: ребята молодцы, по делу выиграли (2)
Эванс Кангва: "Зенит" - лучшая команда России. Для нас и ничья была бы хороша (видео)
Автор единственного забитого мяча в игре «Зенита» и «Арсенала» (0:1), футболист тульской команды Эванс Кангва поделился впечатлениями от сенсационной победы своего клуба в Петербурге, передаёт корреспондент Rusfootball.info.
– Мы играли с сильнейшей командой России, «Зенит» до сегодняшнего не проиграл ещё ни одного матча. Для нас и ничья была бы хороша, но с божьей помощью удалось добыть победу, мы её заслужили. Атмосфера очень понравилась, прекрасный стадион.
– Вспомните о забитом голе.
– Мы изначально планировали компактно играть в обороне и ловить соперника на контратаках, отрабатывали это на тренировках. Вдвойне рад, что завершить усилия партнёров удалось мне, что удалось забить на этом замечательном стадионе. То, что мы не пропустили, придаст нам уверенности в дальнейшем.
– Мы играли с сильнейшей командой России, «Зенит» до сегодняшнего не проиграл ещё ни одного матча. Для нас и ничья была бы хороша, но с божьей помощью удалось добыть победу, мы её заслужили. Атмосфера очень понравилась, прекрасный стадион.
– Вспомните о забитом голе.
– Мы изначально планировали компактно играть в обороне и ловить соперника на контратаках, отрабатывали это на тренировках. Вдвойне рад, что завершить усилия партнёров удалось мне, что удалось забить на этом замечательном стадионе. То, что мы не пропустили, придаст нам уверенности в дальнейшем.
Напечатать
5
(3)
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.