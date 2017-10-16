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ЦСКА поздравил с 28-летием Кирилла Панченко (фото)

ЦСКА поздравил с днем рождения своего бывшего нападающего Кирилла Панченко, который теперь играет московском "Динамо".

"Сегодня исполняется 28 лет чемпиону России в составе ЦСКА Кириллу Панченко. С днем рождения и скорейшего восстановления", - сообщается в твиттере ЦСКА.

Теги: ЦСКА Панченко
Сегодня, 11:38
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№1 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 11:47) #
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Болеет за:
ЦСКА
Присоединяюсь.


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Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Регистрация: 3.11.2013
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