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Тарас Степаненко: теперь у "Шахтера" хорошие шансы на выход из группы

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко дал оценку победе над «Фейноордом» в Лиге чемпионов (2:1).

- У нас есть цель - выйти из группы Лиги чемпионов. И мы очень хотим этого добиться. Сегодня мы победили, и у нас сохраняются хорошие шансы, чтобы идти дальше. Знаю, что «Наполи» проиграл «Манчестер Сити», поэтому многое будет решаться в следующих двух матчах.

- Почему так неуверенно начали? Кроме гола могли еще два пропустить…

- Не помню, где мы там еще могли пропустить (смеется). Они играли дома и в первые минуты побежали вперед, а мы ошибались. В принципе, это нормально. Я сколько играл с командами из Бельгии или Нидерландов, они всегда очень хорошо начинают. Потом у них постепенно сил не хватает, чтобы весь матч так играть. Так и получилось: первый 15 минут они пытались, забили мяч, а потом уже мы полностью контролировали игру.

- На последних секундах сердце не екнуло?

- Там судья придумал угловой, которого не было. Мяч попал в спину футболисту «Фейеноорда» и от него вышел за пределы поля. А потом еще фол был при подаче - там чудак локтем вырубил Хочолаву. То есть судьи на последних минутах решили над нами чуть-чуть поиздеваться. Но, слава Богу, что Андрюха на такой тяжелый мяч среагировал - он сверху вниз бил. А Андрей выручил и в сторону отбил, что добить было тяжело. Хорошо, что у нас есть такой вратарь, - цитирует Степаненко «Террикон».
Теги: Степаненко Шахтер
Сегодня, 08:59
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№1 Написал: spiri Славянск (Сегодня, 09:17) #
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Болеет за:
«Зенит»
я бы не спешил с такого рода заявлениями..победа в Харькове над голландцами,а дальше?Битва в Неаполе будет решающей! flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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