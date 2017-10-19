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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Арбитр Сергей Карасев ошибочно отменил гол "Баварии" в ворота "Селтика"
На 6-й минуте матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Бавария" – "Селтик" (3:0) бригада российских арбитров во главе с Сергеем Карасевым перестраховалась и ошибочно отменила гол Тиагу Алькантары.
Карасеву и его помощникам показалось, что Роберт Левандовски сделал голевую передачу, когда мяч уже вышел за линию ворот.
СЭ
Карасеву и его помощникам показалось, что Роберт Левандовски сделал голевую передачу, когда мяч уже вышел за линию ворот.
СЭ
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