Арбитр Сергей Карасев ошибочно отменил гол "Баварии" в ворота "Селтика"

На 6-й минуте матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Бавария" – "Селтик" (3:0) бригада российских арбитров во главе с Сергеем Карасевым перестраховалась и ошибочно отменила гол Тиагу Алькантары.Карасеву и его помощникам показалось, что Роберт Левандовски сделал голевую передачу, когда мяч уже вышел за линию ворот.