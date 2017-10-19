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Арбитр Сергей Карасев ошибочно отменил гол "Баварии" в ворота "Селтика"

На 6-й минуте матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Бавария" – "Селтик" (3:0) бригада российских арбитров во главе с Сергеем Карасевым перестраховалась и ошибочно отменила гол Тиагу Алькантары.

Карасеву и его помощникам показалось, что Роберт Левандовски сделал голевую передачу, когда мяч уже вышел за линию ворот.



СЭ
Теги: Карасев Бавария
Сегодня, 15:43
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№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 15:49) #
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Болеет за:
ЦСКА
По-моему это уже больная тема для наших судей. Что в чемпионате нашем нихрена не видят, что в ЛЧ smile


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
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