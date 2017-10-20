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Квинси Промес занял третье место в голосовании на лучшего игрока недели ЛЧ

Форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах признан игроком недели в Лиге чемпионов, информирует официальный сайт УЕФА.

Египтянин набрал 51% голосов болельщиков. В матче против "Марибора" Салах (7:0) сделал дубль и отдал голевую передачу.

Второе место с 33% голосов занял форвард "Бешикташа" Дженк Тосун, третье - хавбек "Спартака" Квинси Промес (7%). Четвертым стал форвард "Барселоны" Лионель Месси (4%).
Теги: Промес Спартак
Сегодня, 13:59
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4
(1)
№4 Написал: Катрапс Россия (Сегодня, 14:25) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: safonas
из логики уефа Марибор то посильнее Севильи, хотя в списке уефа стоит на 6 месте, хм...


Ага. А ещё у них: 2+1=3, 2+2=4, и 3 больше 4-х. А Марибор-то конечно сильней, xyли, всего 3-0 Севилье слили, а с Ливерпулем случайность, ну с кем не бывает.....уефа однако.
Регистрация: 27.04.2009
№3 Написал: safonas (Сегодня, 14:17) #
  • +4
  •  (6)

из логики уефа Марибор то посильнее Севильи, хотя в списке уефа стоит на 6 месте, хм...


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№2 Написал: nevada007 (Сегодня, 14:11) #
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
у Промеса 2+2!!!! больше остальных.... дебильное, смешное УЕФА
Регистрация: 27.05.2016
№1 Написал: palach Питер (Сегодня, 14:05) #
  • +4
  •  (10)
online

Так заголовок надо было "Промес обошел Месси за звание лучшего". Ёпт, как дети...
Регистрация: 21.11.2006
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