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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Квинси Промес занял третье место в голосовании на лучшего игрока недели ЛЧ
Форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах признан игроком недели в Лиге чемпионов, информирует официальный сайт УЕФА.
Египтянин набрал 51% голосов болельщиков. В матче против "Марибора" Салах (7:0) сделал дубль и отдал голевую передачу.
Второе место с 33% голосов занял форвард "Бешикташа" Дженк Тосун, третье - хавбек "Спартака" Квинси Промес (7%). Четвертым стал форвард "Барселоны" Лионель Месси (4%).
Египтянин набрал 51% голосов болельщиков. В матче против "Марибора" Салах (7:0) сделал дубль и отдал голевую передачу.
Второе место с 33% голосов занял форвард "Бешикташа" Дженк Тосун, третье - хавбек "Спартака" Квинси Промес (7%). Четвертым стал форвард "Барселоны" Лионель Месси (4%).
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