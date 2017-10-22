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"Урал" одержал уверенную победу над "Ахматом"

В матче 14-го тура чемпионата России "Урал" на своем поле победил "Ахмат".

Чемпионат России

14 тур

"Урал" - "Ахмат" 2:0

Голы: Димитров, 34, Евсеев, 83

"Урал": Годзюр, Чернов, Меркулов, Балажиц, Димитров, Бавин, (Фидлер, 70), Евсеев, Кулаков, Бумаль, Ильин, (Глушков, 75), Бикфалви.

"Ахмат": Городов, Уциев, Родолфо, Семёнов, Анхель, Бериша, Роши, (Раванелли, 73), Швец, (Бацуев, 90), Исмаэл, Садаев, (Лео Родригес, 39), Митришев.

Предупреждения: Швец, 6, Бумаль, 28, Семёнов, 58, Ильин, 63, Бериша, 90+1
Теги: Урал Ахмат
Сегодня, 15:54
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№2 Написал: petuhi (Сегодня, 16:22) #
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СуперШтангист,
странно, ты прав, но минусят тебя, наверное за ущербность и тролл-аккаунт
Регистрация: 6.06.2017
№1 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 15:57) #
  • -9
  •  (11)
online
Болеет за:
«Терек»
Краснодарского физручилу пора увольнять. Немедленно!
Регистрация: 7.05.2017
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