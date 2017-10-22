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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Виктор Гончаренко: если "Спартак" в чемпионской гонке, почему мы не можем быть?
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал ничью с "Зенитом" в матче 14-го тура чемпионата России.
"Для нас было важно улучшить качество игры. Мы это сделали, плюс улучшили движение. Много было единоборств, никто не хотел уступать. Хорошая команда не может позволить себе два матча подряд играть плохо. Понимали, что есть Лига чемпионов, есть чемпионат. Надо было набирать очки.
ЦСКА до сих в чемпионской гонке? Если "Спартак" в чемпионской гонке, почему мы не можем быть?", - сказал Гончаренко в эфире телеканала "Наш футбол".
"Для нас было важно улучшить качество игры. Мы это сделали, плюс улучшили движение. Много было единоборств, никто не хотел уступать. Хорошая команда не может позволить себе два матча подряд играть плохо. Понимали, что есть Лига чемпионов, есть чемпионат. Надо было набирать очки.
ЦСКА до сих в чемпионской гонке? Если "Спартак" в чемпионской гонке, почему мы не можем быть?", - сказал Гончаренко в эфире телеканала "Наш футбол".
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