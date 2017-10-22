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Виктор Гончаренко: если "Спартак" в чемпионской гонке, почему мы не можем быть?

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал ничью с "Зенитом" в матче 14-го тура чемпионата России.

"Для нас было важно улучшить качество игры. Мы это сделали, плюс улучшили движение. Много было единоборств, никто не хотел уступать. Хорошая команда не может позволить себе два матча подряд играть плохо. Понимали, что есть Лига чемпионов, есть чемпионат. Надо было набирать очки.

ЦСКА до сих в чемпионской гонке? Если "Спартак" в чемпионской гонке, почему мы не можем быть?", - сказал Гончаренко в эфире телеканала "Наш футбол".
Теги: Гончаренко ЦСКА Зенит
Сегодня, 19:00
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23
(3)
№23 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 19:58) #
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online

Эта футбольная шваль тявкнула в строну Великих?


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№22 Написал: Frankenstein (Сегодня, 19:56) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Волжанин
смотри

ты сюда смотри,на полную панораму станции а не на клочок из фотошопа,кстати эту тему подняли испанские журналисты,а то будите на Спартак гривами махать))
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Регистрация: 3.08.2016
№21 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 19:56) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
что ж им всем "Спартак" не дает покоя?..


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№20 Написал: Гастэряну (Сегодня, 19:54) #
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online

Цитата: Пивовед
сделать в цветах Главного Противника ВСЮ СТАНЦИЮ МЕТРО

для дальтоников из секты пищевика
Цитата: Волжанин
смотри
и еще смотри
Регистрация: 25.02.2016
№19 Написал: Волжанин (Сегодня, 19:50) #
  • +1
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Frankenstein
ты за станцию цска

смотри
и еще смотри
Регистрация: 6.05.2015
№18 Написал: kurbath тула (Сегодня, 19:47) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: grisha
Нвсмешил - если равняться на дерьмо, то гонка может быть только среди блядей )))))))

На вас ни кто не равняется
а гонку среди плядей мы смотрели сегодня
жалкое зрещилище
Регистрация: 20.11.2015
№17 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:46) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Лукоморье
Цитата: Frankenstein
ослы всю жизнь как попки за Спартаком повторяют,до того дошло что станцию метро в КБ цветах сделали

А на станции Спартак вот такое в красно синих тонах есть?
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smile

одно дело поставить информационную времянку во вражеских цветах, внимательно осмотреть её-и выкинуть накуй..
другое дело- сделать в цветах Главного Противника ВСЮ СТАНЦИЮ МЕТРО цска..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№16 Написал: Frankenstein (Сегодня, 19:44) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Лукоморье
А на станции Спартак вот такое в красно синих тонах есть?

ты за станцию цска сначала ответь а потом про Спартак спрашивай))я смотрю после ничейки воспряли духом,стали забаваться что с вами сделали сыровары и повылезали из теткиных чуланов))
Регистрация: 3.08.2016
№15 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 19:40) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Frankenstein
ослы всю жизнь как попки за Спартаком повторяют,до того дошло что станцию метро в КБ цветах сделали

А на станции Спартак вот такое в красно синих тонах есть?
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smile


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Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Регистрация: 3.11.2013
№14 Написал: Гастэряну (Сегодня, 19:39) #
  • 0
  •  (12)
online

а чо шестиместные так возбудились? отними у вас купленные у грини иванова и подаренные судейками очки, торчали бы вы в зоне стыковых игр.
Регистрация: 25.02.2016
№13 Написал: Frankenstein (Сегодня, 19:35) #
  • -5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
ослы всю жизнь как попки за Спартаком повторяют,до того дошло что станцию метро в КБ цветах сделали smile
Регистрация: 3.08.2016
№12 Написал: anonymous (Сегодня, 19:31) #
  • 0
  •  (14)

свиньи захрюкали, Спартак - хрю-хрю, пичинён-хрю-хрю
Регистрация: 8.01.2017
№11 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 19:26) #
  • -5
  •  (11)
online

Гончаренко не уверен в себе.. Похоже он не знает, что делать....
Регистрация: 22.11.2014
№10 Написал: бульбаш белгород (Сегодня, 19:14) #
  • -4
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Причём тут СПАРТАК? ,такое ощущение что у него и его хозяина и всей КОНЮШНИ комплекс не полноценности или ПСИХБОЛЬНИЦА ПЛАЧЕТ (ЭТО УЖЕ ДИАГНОЗ НА ШИЗОФРЕНИЮ. )
Регистрация: 8.05.2016
№9 Написал: Рованиеми С-Пб (Сегодня, 19:13) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
ЦСКА стопудово в гонке. Сейчас, как следует отдохнут в ответке с Базелем и снова в гонку с тройным ускорением smiley


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И это пройдет
Регистрация: 19.08.2010
№8 Написал: vlees: (Сегодня, 19:11) #
  • -3
  •  (19)
Болеет за:
«Спартак»
Картофельный физрук вы вроде с бакланами играли,а он все про Спартак,у коней состав уровня 5-6 места,мы сами виноваты что потеряли много очков с дном,вот поэтому сейчас и лидирует питерское недоразумение,у которых очков даже меньше чем в том сезоне при Луческу,просто у других команд еще больше проблем стало.
Регистрация: 5.08.2017
№7 Написал: язва (Сегодня, 19:06) #
  • -9
  •  (21)
Болеет за:
«Спартак»
Бульбашинскому питарку везде Спартак вставить нужно


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shiga, забанненый викдо за правду о черве и берущих у него с расстегнутой ширинкой вью.
Регистрация: 25.09.2016
№6 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 19:06) #
  • -2
  •  (18)
online
Болеет за:
ЦСКА
На счет Спартачка шутку оценили. joy
Регистрация: 27.07.2013
№5 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:05) #
  • -3
  •  (21)
online
Болеет за:
«Спартак»
и этот про Спартак.. йопирный тиятр..

хочешь быть в тренде?
хочешь быть на вершинах масс-медиа?
хочешь быть в топе новостей?
- на любую тему говори про Спартак.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№4 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 19:04) #
  • +6
  •  (12)
online
Болеет за:
ЦСКА
Не надо нам никаких гонок. Спокойно готовьтесь к следующему матчу...
Этого будет достаточно!


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
№3 Написал: grisha (Сегодня, 19:04) #
  • -9
  •  (17)
online
Болеет за:
«Зенит»
Нвсмешил - если равняться на дерьмо, то гонка может быть только среди блядей )))))))
Регистрация: 19.04.2017
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:02) #
  • -6
  •  (24)
Болеет за:
«Сибирь»
свербит? Тебя про свою команду спросили.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: Romgus Самара (Сегодня, 19:01) #
  • -9
  •  (15)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Гонка - громко сказано. Плетутся еле-еле все
Регистрация: 2.09.2013
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