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ЦСКА прибыл в Тулу на матч с "Арсеналом"

ЦСКА прибыл у Тулу на матч 15-го тура чемпионата России с "Арсеналом".

В Тулу "армейцы" прибыли в таком составе: Акинфеев, Помазун; А.Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, В.Березуцкий, Фернандес, Щенников, Васин; Натхо, Головин, Миланов, Дзагоев, Гордюшенко, Кучаев, Хосонов; Чалов, Жамалетдинов, Витиньо, Оланаре.

Теги: ЦСКА Арсенал Тула
Сегодня, 22:13
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№1 Написал: fd65 (Сегодня, 22:19) #
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Болеет за:
«Спартак»
Звучит так, как будто конюшня в Лондон к канонирам прибыла....))))
Регистрация: 3.12.2016
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