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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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ЦСКА прибыл в Тулу на матч с "Арсеналом"
ЦСКА прибыл у Тулу на матч 15-го тура чемпионата России с "Арсеналом".
В Тулу "армейцы" прибыли в таком составе: Акинфеев, Помазун; А.Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, В.Березуцкий, Фернандес, Щенников, Васин; Натхо, Головин, Миланов, Дзагоев, Гордюшенко, Кучаев, Хосонов; Чалов, Жамалетдинов, Витиньо, Оланаре.
В Тулу "армейцы" прибыли в таком составе: Акинфеев, Помазун; А.Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, В.Березуцкий, Фернандес, Щенников, Васин; Натхо, Головин, Миланов, Дзагоев, Гордюшенко, Кучаев, Хосонов; Чалов, Жамалетдинов, Витиньо, Оланаре.
3 часа на автобусе - и мы в Туле ??? В город оружейников команда прибыла в таком составе: -Акинфеев, Помазун -А.Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, В.Березуцкий, Фернандес, Щенников, Васин -Натхо, Головин, Миланов, Дзагоев, Гордюшенко, Кучаев, Хосонов -Чалов, Жамалетдинов, Витиньо, Оланаре #АрсеналЦСКА #мыЦСКА
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