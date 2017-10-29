Маурисио Перейра: езжу на "Солярисе"? Это нормально. "Порш Кайен" никогда себе не куплю (видео)

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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Хавбек "Краснодара" Маурисио Перейра прокомментировал матч премьер-лиги с хабаровским СКА (4:1) и удовлетворил любопытство корреспондента Rusfootball.info относительно предпочтений уругвайца в плане автомобилей.
- Всегда хорошо вернуться к победам, у нас давно их не было. Также хорошо закончить победой первый круг чемпионата. Я доволен результатом.
- Насколько ожидания перед стартом чемпионата совпали с тем, что есть сейчас?
- Вообще, после вылета из Лиги Европы и Кубка России мы ожидали быть на более высоком месте в чемпионате. К сожалению, эта серия неудачных матчей испортила все наши планы. Хорошо, что у нас получилось выйти из этой ситуации и закончить на хорошей ноте.
- В чем "Краснодару" нужно прибавлять, чтобы в итоге выступить хорошо?
- Нам необходимо улучшить много вещей. Лучше играть в защите всей командой. Все эти мелочи накладывают свой отпечаток. Мелочи привели к поражению в матче с ЦСКА. Всей команде нужно двигаться вперед к новым целям.
- Можно личный вопрос? Случайно видел Вас за рулем "Хендай Солярис". Это удивительный выбор для футболиста премьер-лиги.
- Возможно, это из-за того, что я прибыл из немного другой культуры. У нас нет такого, что нужно приобретать дорогие машины, такого нет вообще в культуре. Я считаю, что для любого человека иметь обычную машину - это нормально.
- Хорошо, что должно произойти в Вашей жизни, чтобы Вы купили "Порш Кайен"?
- Ничего. Я никогда эту машину не куплю. Это мои собственные убеждения.
- Всегда хорошо вернуться к победам, у нас давно их не было. Также хорошо закончить победой первый круг чемпионата. Я доволен результатом.
- Насколько ожидания перед стартом чемпионата совпали с тем, что есть сейчас?
- Вообще, после вылета из Лиги Европы и Кубка России мы ожидали быть на более высоком месте в чемпионате. К сожалению, эта серия неудачных матчей испортила все наши планы. Хорошо, что у нас получилось выйти из этой ситуации и закончить на хорошей ноте.
- В чем "Краснодару" нужно прибавлять, чтобы в итоге выступить хорошо?
- Нам необходимо улучшить много вещей. Лучше играть в защите всей командой. Все эти мелочи накладывают свой отпечаток. Мелочи привели к поражению в матче с ЦСКА. Всей команде нужно двигаться вперед к новым целям.
- Можно личный вопрос? Случайно видел Вас за рулем "Хендай Солярис". Это удивительный выбор для футболиста премьер-лиги.
- Возможно, это из-за того, что я прибыл из немного другой культуры. У нас нет такого, что нужно приобретать дорогие машины, такого нет вообще в культуре. Я считаю, что для любого человека иметь обычную машину - это нормально.
- Хорошо, что должно произойти в Вашей жизни, чтобы Вы купили "Порш Кайен"?
- Ничего. Я никогда эту машину не куплю. Это мои собственные убеждения.
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