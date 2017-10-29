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Маурисио Перейра: езжу на "Солярисе"? Это нормально. "Порш Кайен" никогда себе не куплю (видео)

Хавбек "Краснодара" Маурисио Перейра прокомментировал матч премьер-лиги с хабаровским СКА (4:1) и удовлетворил любопытство корреспондента Rusfootball.info относительно предпочтений уругвайца в плане автомобилей.



- Всегда хорошо вернуться к победам, у нас давно их не было. Также хорошо закончить победой первый круг чемпионата. Я доволен результатом.

- Насколько ожидания перед стартом чемпионата совпали с тем, что есть сейчас?

- Вообще, после вылета из Лиги Европы и Кубка России мы ожидали быть на более высоком месте в чемпионате. К сожалению, эта серия неудачных матчей испортила все наши планы. Хорошо, что у нас получилось выйти из этой ситуации и закончить на хорошей ноте.

- В чем "Краснодару" нужно прибавлять, чтобы в итоге выступить хорошо?

- Нам необходимо улучшить много вещей. Лучше играть в защите всей командой. Все эти мелочи накладывают свой отпечаток. Мелочи привели к поражению в матче с ЦСКА. Всей команде нужно двигаться вперед к новым целям.

- Можно личный вопрос? Случайно видел Вас за рулем "Хендай Солярис". Это удивительный выбор для футболиста премьер-лиги.

- Возможно, это из-за того, что я прибыл из немного другой культуры. У нас нет такого, что нужно приобретать дорогие машины, такого нет вообще в культуре. Я считаю, что для любого человека иметь обычную машину - это нормально.

- Хорошо, что должно произойти в Вашей жизни, чтобы Вы купили "Порш Кайен"?

- Ничего. Я никогда эту машину не куплю. Это мои собственные убеждения.
Теги: Перейра Краснодар Rвидео
Сегодня, 22:47
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(3)
№7 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 23:35) #
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Болеет за:
«Спартак»
Кокорин еще не повесился от подобной адекватности? smile
Регистрация: 2.02.2012
№6 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 23:27) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SHIGA
А что не лада веста?

Речь о машинах...


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017
№5 Написал: Hitman (Сегодня, 23:23) #
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online
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«Спартак»
Молодец,не то что всякие мажоры Кокорины которые еще и по синей дыне катаются
Регистрация: 20.04.2017
№4 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 23:19) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
А что не лада веста?
Регистрация: 22.05.2015
№3 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 23:19) #
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«Факел»
А то что за 4,5 года не выучил русский язык это тоже убеждения?


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
№2 Написал: HM2018 Ростов-на-Дону. (Сегодня, 23:17) #
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«Спартак»
И как игрок красавчик, и эти слова вызывают уважение. Учитесь понтовики Российские.


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Да здравствует разум.
Регистрация: 7.01.2011
№1 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 22:54) #
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«Спартак»
Достойно
Регистрация: 30.08.2009
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