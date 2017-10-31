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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Катастрофически плохой «Зенит» и вялый ЦСКА. Сборная неудачников 15-го тура
Подошёл к концу пятнадцатый тур российской Премьер-лиги. Запомнился он нам провалом «Зенита» в главной игре тура, неудачей ЦСКА в Туле и очередной упущенной победой «Спартаком» в концовке матча. Rusfootball.info рассказывает о главных неудачниках заключительного игрового дня первого круга чемпионата.
Вратарь
Сергей Рыжиков («Рубин»)
В нынешнем сезоне опытный вратарь «Рубина», мягко говоря, не является эталоном надёжности. Рыжиков за первый круг допустил немало грубых и, что самое печальное для казанцев, результативных ошибок. Вот и в Уфе не обошлось без ляпа со стороны Сергея в самый неподходящий момент. В концовке второго тайма в эпизоде с голом Ванека со штрафного голкипер коллектива из Татарстана запоздал с прыжком и не успел выудить мяч из нижнего угла. Очередные очки потеряла команда Курбана Бердыева из-за неуверенной игры Рыжикова.
Защитники
Марко Петкович («Спартак»)
Чемпионат уже подобрался к своему экватору, а мы до сих пор не можем понять, что разглядела в сербском защитнике селекционная служба «Спартака»? Ни одного убедительного матча Петкович не провёл за первый круг. Вот и в игре против «Ростова» он отметился несколькими грубыми ошибками. Да, Марко поучаствовал в одной из результативных атак «красно-белых», но одно удачное действие не нивелировало оплошности, допущенные сербом по части оборонительных действий. Именно из-под него Вилюш нанёс результативный удар со «второго этажа» в концовке встречи и принёс «Ростову» ничью.
Исмаил Эдиев («СКА-Хабаровск»)
Хабаровчане по всем статьям проиграли в Краснодаре, пропустив в собственные ворота четыре мяча. Среди проваливших матч защитников дальневосточного клуба мы отдельно выделим Эдиева. Исмаил «привёз» пенальти в собственные ворота при счёте 1:2, который уверенно реализовал Смолов и окончательно «похоронил» шансы СКА на достижение положительного результата.
Эмануэль Маммана («Зенит»)
Оборона «Зенита» вчистую провалила матч против «Локомотива», однако именно ошибки аргентинца больше всего бросались в глаза. Эмануэль постоянно не успевал за Фарфаном и позволял перуанцу очень легко себя обыгрывать. Плюс, мы привыкли к умению Мамманы хорошо начинать атаки петербуржцев первым пасом, но и в этом компоненте игры он в воскресенье не преуспел.
Григорий Морозов («Динамо»)
Левый защитник столичного клуба сыграл против «Тосно» неубедительно. Григорий прозевал рывок Галиулина под фланговый прострел Мирзова и не смог помешать футболисту из Узбекистана поразить ворота Шунина со считанных метров.
Полузащитники
Матиас Краневиттер («Зенит»)
«Зенит» в полном составе провалил матч против «Локомотива», но игра в исполнении Краневиттера выглядела совсем бледной. Трансфер аргентинца из мадридского «Атлетико» многие воспринимали восторженно, однако на поле пока Матиас крайне редко демонстрирует тот высокий уровень игры, позволивший ему в своё время переехать в сильный европейский клуб из «Ривер Плейта», а также находится в обойме сборной Аргентины. В «разрушении» наступлений соперника южноамериканец был слаб. Ещё хуже у него складывались дела с помощью команде в развитии атак. Не смог Матиас достойно заменить в данном компоненте игры дисквалифицированного Паредеса.
Константин Кучаев (ЦСКА)
Продолжает Виктор Гончаренко доверять молодому футболисту место в основном составе, и пока этими шансами Константин не может должным образом воспользоваться. Вот и в пятничном матче Константин подвёл свою команду, схлопотав удаление в начале второго тайма. Как вы помните, игроки «Арсенала» в дальнейшем использовали большинство и довели дело до победы.
Александр Ташаев («Динамо»)
Не хватает стабильности полузащитнику «Динамо». Одна яркая игра в его исполнении сменяется несколькими крайне неубедительными. Вот и против «Тосно» Александр сыграл не лучшим образом. Более того, он безобразно исполнил одиннадцатиметровый во втором тайме, крайне бесхитростно пробив прямо в руки Юрченко.
Нападающие
Аблай Мбенг («Ахмат»)
Сенегалец не лучшим образом провёл матч против «Анжи». Имел он несколько шансов забить, однако не использовал ни один из них. Особенно вспоминается выстрел в перекладину в исполнении Аблая. Кроме того, именно Мбенг «привёз» роковой для грозненцев штрафной на исходе добавленного времени ко второму тайму, который футболисты «Анжи» использовали и вырвали ничью, спровоцировав Олега Кононова подать в отставку с поста главного тренера «Ахмата».
Сердар Азмун («Рубин»)
Возвращение иранца в казанский клуб пока получается провальным. Сердар до сих пор не забил ни одного мяча в чемпионате, хотя уже подошёл к концу первый круг. Причём, в матче против «Уфы» у Азмуна даже запоминающихся моментов не было. Неудивительно, что Курбан Бердыев в начале второго тайма снял нападающего с игры.
Артём Дзюба («Зенит»)
Похожие сложности у Артёма Дзюбы. Форвард в нынешнем сезоне не имеет стабильного места в основном составе «Зенита». Следовательно, он должен выжимать максимум из шансов, предоставляемых ему Роберто Манчини. В воскресенье Артём вышел в стартовом составе и получил возможность проявить себя в «большом» матче, но он ей не воспользовался. Дзюба действовал пассивно, не цеплялся за мячи на чужой половине поля и по делу был заменен по ходу второй половины встречи. Нападающий петербуржцев ещё не забивал в текущем сезоне Премьер-лиги.
Главный тренер: Роберто Манчини («Зенит»). Альтернатива - Олег Кононов («Ахмат»)
Удивительно, но в этот раз Игорь Шалимов не стал худшим тренером тура. На эту вакансию есть куда более очевидная кандидатура по итогам игрового уик-энда – Роберто Манчини. Концовку первого круга «Зенит» провалил. Сейчас он имеет в пассиве четырёхматчевую безвыигрышную серию в чемпионате, и крупное поражение от «Локомотива» стало апофеозом всех проблем «сине-бело-голубых» в последних встречах. Посмотрим, удастся ли итальянскому специалисту в кратчайшие сроки вывести команду из полосы неудач.
Альтернативой Манчини на должность главного тренера нашей сборной неудачников тура является Олег Кононов. «Ахмат» был близок к победе в матче против «Анжи», но упустил её из своих рук в самой концовке второго тайма. Безвыигрышная серия грозненцев в чемпионате достигла отметки в четыре игры кряду. По итогам встречи Кононов подал в отставку, которая была принята руководством клуба. А так всё хорошо начиналось….
Андрей Жаркой, Rusfootball.info
Вратарь
Сергей Рыжиков («Рубин»)
В нынешнем сезоне опытный вратарь «Рубина», мягко говоря, не является эталоном надёжности. Рыжиков за первый круг допустил немало грубых и, что самое печальное для казанцев, результативных ошибок. Вот и в Уфе не обошлось без ляпа со стороны Сергея в самый неподходящий момент. В концовке второго тайма в эпизоде с голом Ванека со штрафного голкипер коллектива из Татарстана запоздал с прыжком и не успел выудить мяч из нижнего угла. Очередные очки потеряла команда Курбана Бердыева из-за неуверенной игры Рыжикова.
Защитники
Марко Петкович («Спартак»)
Чемпионат уже подобрался к своему экватору, а мы до сих пор не можем понять, что разглядела в сербском защитнике селекционная служба «Спартака»? Ни одного убедительного матча Петкович не провёл за первый круг. Вот и в игре против «Ростова» он отметился несколькими грубыми ошибками. Да, Марко поучаствовал в одной из результативных атак «красно-белых», но одно удачное действие не нивелировало оплошности, допущенные сербом по части оборонительных действий. Именно из-под него Вилюш нанёс результативный удар со «второго этажа» в концовке встречи и принёс «Ростову» ничью.
Исмаил Эдиев («СКА-Хабаровск»)
Хабаровчане по всем статьям проиграли в Краснодаре, пропустив в собственные ворота четыре мяча. Среди проваливших матч защитников дальневосточного клуба мы отдельно выделим Эдиева. Исмаил «привёз» пенальти в собственные ворота при счёте 1:2, который уверенно реализовал Смолов и окончательно «похоронил» шансы СКА на достижение положительного результата.
Эмануэль Маммана («Зенит»)
Оборона «Зенита» вчистую провалила матч против «Локомотива», однако именно ошибки аргентинца больше всего бросались в глаза. Эмануэль постоянно не успевал за Фарфаном и позволял перуанцу очень легко себя обыгрывать. Плюс, мы привыкли к умению Мамманы хорошо начинать атаки петербуржцев первым пасом, но и в этом компоненте игры он в воскресенье не преуспел.
Григорий Морозов («Динамо»)
Левый защитник столичного клуба сыграл против «Тосно» неубедительно. Григорий прозевал рывок Галиулина под фланговый прострел Мирзова и не смог помешать футболисту из Узбекистана поразить ворота Шунина со считанных метров.
Полузащитники
Матиас Краневиттер («Зенит»)
«Зенит» в полном составе провалил матч против «Локомотива», но игра в исполнении Краневиттера выглядела совсем бледной. Трансфер аргентинца из мадридского «Атлетико» многие воспринимали восторженно, однако на поле пока Матиас крайне редко демонстрирует тот высокий уровень игры, позволивший ему в своё время переехать в сильный европейский клуб из «Ривер Плейта», а также находится в обойме сборной Аргентины. В «разрушении» наступлений соперника южноамериканец был слаб. Ещё хуже у него складывались дела с помощью команде в развитии атак. Не смог Матиас достойно заменить в данном компоненте игры дисквалифицированного Паредеса.
Константин Кучаев (ЦСКА)
Продолжает Виктор Гончаренко доверять молодому футболисту место в основном составе, и пока этими шансами Константин не может должным образом воспользоваться. Вот и в пятничном матче Константин подвёл свою команду, схлопотав удаление в начале второго тайма. Как вы помните, игроки «Арсенала» в дальнейшем использовали большинство и довели дело до победы.
Александр Ташаев («Динамо»)
Не хватает стабильности полузащитнику «Динамо». Одна яркая игра в его исполнении сменяется несколькими крайне неубедительными. Вот и против «Тосно» Александр сыграл не лучшим образом. Более того, он безобразно исполнил одиннадцатиметровый во втором тайме, крайне бесхитростно пробив прямо в руки Юрченко.
Нападающие
Аблай Мбенг («Ахмат»)
Сенегалец не лучшим образом провёл матч против «Анжи». Имел он несколько шансов забить, однако не использовал ни один из них. Особенно вспоминается выстрел в перекладину в исполнении Аблая. Кроме того, именно Мбенг «привёз» роковой для грозненцев штрафной на исходе добавленного времени ко второму тайму, который футболисты «Анжи» использовали и вырвали ничью, спровоцировав Олега Кононова подать в отставку с поста главного тренера «Ахмата».
Сердар Азмун («Рубин»)
Возвращение иранца в казанский клуб пока получается провальным. Сердар до сих пор не забил ни одного мяча в чемпионате, хотя уже подошёл к концу первый круг. Причём, в матче против «Уфы» у Азмуна даже запоминающихся моментов не было. Неудивительно, что Курбан Бердыев в начале второго тайма снял нападающего с игры.
Артём Дзюба («Зенит»)
Похожие сложности у Артёма Дзюбы. Форвард в нынешнем сезоне не имеет стабильного места в основном составе «Зенита». Следовательно, он должен выжимать максимум из шансов, предоставляемых ему Роберто Манчини. В воскресенье Артём вышел в стартовом составе и получил возможность проявить себя в «большом» матче, но он ей не воспользовался. Дзюба действовал пассивно, не цеплялся за мячи на чужой половине поля и по делу был заменен по ходу второй половины встречи. Нападающий петербуржцев ещё не забивал в текущем сезоне Премьер-лиги.
Главный тренер: Роберто Манчини («Зенит»). Альтернатива - Олег Кононов («Ахмат»)
Удивительно, но в этот раз Игорь Шалимов не стал худшим тренером тура. На эту вакансию есть куда более очевидная кандидатура по итогам игрового уик-энда – Роберто Манчини. Концовку первого круга «Зенит» провалил. Сейчас он имеет в пассиве четырёхматчевую безвыигрышную серию в чемпионате, и крупное поражение от «Локомотива» стало апофеозом всех проблем «сине-бело-голубых» в последних встречах. Посмотрим, удастся ли итальянскому специалисту в кратчайшие сроки вывести команду из полосы неудач.
Альтернативой Манчини на должность главного тренера нашей сборной неудачников тура является Олег Кононов. «Ахмат» был близок к победе в матче против «Анжи», но упустил её из своих рук в самой концовке второго тайма. Безвыигрышная серия грозненцев в чемпионате достигла отметки в четыре игры кряду. По итогам встречи Кононов подал в отставку, которая была принята руководством клуба. А так всё хорошо начиналось….
Андрей Жаркой, Rusfootball.info
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