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Катастрофически плохой «Зенит» и вялый ЦСКА. Сборная неудачников 15-го тура

Катастрофически плохой «Зенит» и вялый ЦСКА. Сборная неудачников 15-го тура Подошёл к концу пятнадцатый тур российской Премьер-лиги. Запомнился он нам провалом «Зенита» в главной игре тура, неудачей ЦСКА в Туле и очередной упущенной победой «Спартаком» в концовке матча. Rusfootball.info рассказывает о главных неудачниках заключительного игрового дня первого круга чемпионата.

Вратарь

Сергей Рыжиков («Рубин»)

В нынешнем сезоне опытный вратарь «Рубина», мягко говоря, не является эталоном надёжности. Рыжиков за первый круг допустил немало грубых и, что самое печальное для казанцев, результативных ошибок. Вот и в Уфе не обошлось без ляпа со стороны Сергея в самый неподходящий момент. В концовке второго тайма в эпизоде с голом Ванека со штрафного голкипер коллектива из Татарстана запоздал с прыжком и не успел выудить мяч из нижнего угла. Очередные очки потеряла команда Курбана Бердыева из-за неуверенной игры Рыжикова.

Защитники

Марко Петкович («Спартак»)

Чемпионат уже подобрался к своему экватору, а мы до сих пор не можем понять, что разглядела в сербском защитнике селекционная служба «Спартака»? Ни одного убедительного матча Петкович не провёл за первый круг. Вот и в игре против «Ростова» он отметился несколькими грубыми ошибками. Да, Марко поучаствовал в одной из результативных атак «красно-белых», но одно удачное действие не нивелировало оплошности, допущенные сербом по части оборонительных действий. Именно из-под него Вилюш нанёс результативный удар со «второго этажа» в концовке встречи и принёс «Ростову» ничью.

Исмаил Эдиев («СКА-Хабаровск»)

Хабаровчане по всем статьям проиграли в Краснодаре, пропустив в собственные ворота четыре мяча. Среди проваливших матч защитников дальневосточного клуба мы отдельно выделим Эдиева. Исмаил «привёз» пенальти в собственные ворота при счёте 1:2, который уверенно реализовал Смолов и окончательно «похоронил» шансы СКА на достижение положительного результата.

Эмануэль Маммана («Зенит»)

Оборона «Зенита» вчистую провалила матч против «Локомотива», однако именно ошибки аргентинца больше всего бросались в глаза. Эмануэль постоянно не успевал за Фарфаном и позволял перуанцу очень легко себя обыгрывать. Плюс, мы привыкли к умению Мамманы хорошо начинать атаки петербуржцев первым пасом, но и в этом компоненте игры он в воскресенье не преуспел.

Григорий Морозов («Динамо»)

Левый защитник столичного клуба сыграл против «Тосно» неубедительно. Григорий прозевал рывок Галиулина под фланговый прострел Мирзова и не смог помешать футболисту из Узбекистана поразить ворота Шунина со считанных метров.

Полузащитники

Матиас Краневиттер («Зенит»)

«Зенит» в полном составе провалил матч против «Локомотива», но игра в исполнении Краневиттера выглядела совсем бледной. Трансфер аргентинца из мадридского «Атлетико» многие воспринимали восторженно, однако на поле пока Матиас крайне редко демонстрирует тот высокий уровень игры, позволивший ему в своё время переехать в сильный европейский клуб из «Ривер Плейта», а также находится в обойме сборной Аргентины. В «разрушении» наступлений соперника южноамериканец был слаб. Ещё хуже у него складывались дела с помощью команде в развитии атак. Не смог Матиас достойно заменить в данном компоненте игры дисквалифицированного Паредеса.

Константин Кучаев (ЦСКА)

Продолжает Виктор Гончаренко доверять молодому футболисту место в основном составе, и пока этими шансами Константин не может должным образом воспользоваться. Вот и в пятничном матче Константин подвёл свою команду, схлопотав удаление в начале второго тайма. Как вы помните, игроки «Арсенала» в дальнейшем использовали большинство и довели дело до победы.

Александр Ташаев («Динамо»)

Не хватает стабильности полузащитнику «Динамо». Одна яркая игра в его исполнении сменяется несколькими крайне неубедительными. Вот и против «Тосно» Александр сыграл не лучшим образом. Более того, он безобразно исполнил одиннадцатиметровый во втором тайме, крайне бесхитростно пробив прямо в руки Юрченко.

Нападающие

Аблай Мбенг («Ахмат»)

Сенегалец не лучшим образом провёл матч против «Анжи». Имел он несколько шансов забить, однако не использовал ни один из них. Особенно вспоминается выстрел в перекладину в исполнении Аблая. Кроме того, именно Мбенг «привёз» роковой для грозненцев штрафной на исходе добавленного времени ко второму тайму, который футболисты «Анжи» использовали и вырвали ничью, спровоцировав Олега Кононова подать в отставку с поста главного тренера «Ахмата».

Сердар Азмун («Рубин»)

Возвращение иранца в казанский клуб пока получается провальным. Сердар до сих пор не забил ни одного мяча в чемпионате, хотя уже подошёл к концу первый круг. Причём, в матче против «Уфы» у Азмуна даже запоминающихся моментов не было. Неудивительно, что Курбан Бердыев в начале второго тайма снял нападающего с игры.

Артём Дзюба («Зенит»)

Похожие сложности у Артёма Дзюбы. Форвард в нынешнем сезоне не имеет стабильного места в основном составе «Зенита». Следовательно, он должен выжимать максимум из шансов, предоставляемых ему Роберто Манчини. В воскресенье Артём вышел в стартовом составе и получил возможность проявить себя в «большом» матче, но он ей не воспользовался. Дзюба действовал пассивно, не цеплялся за мячи на чужой половине поля и по делу был заменен по ходу второй половины встречи. Нападающий петербуржцев ещё не забивал в текущем сезоне Премьер-лиги.

Главный тренер: Роберто Манчини («Зенит»). Альтернатива - Олег Кононов («Ахмат»)

Удивительно, но в этот раз Игорь Шалимов не стал худшим тренером тура. На эту вакансию есть куда более очевидная кандидатура по итогам игрового уик-энда – Роберто Манчини. Концовку первого круга «Зенит» провалил. Сейчас он имеет в пассиве четырёхматчевую безвыигрышную серию в чемпионате, и крупное поражение от «Локомотива» стало апофеозом всех проблем «сине-бело-голубых» в последних встречах. Посмотрим, удастся ли итальянскому специалисту в кратчайшие сроки вывести команду из полосы неудач.

Альтернативой Манчини на должность главного тренера нашей сборной неудачников тура является Олег Кононов. «Ахмат» был близок к победе в матче против «Анжи», но упустил её из своих рук в самой концовке второго тайма. Безвыигрышная серия грозненцев в чемпионате достигла отметки в четыре игры кряду. По итогам встречи Кононов подал в отставку, которая была принята руководством клуба. А так всё хорошо начиналось….

Андрей Жаркой, Rusfootball.info
Теги: Рыжиков Краневиттер Дзюба Манчини Кононов
Сегодня, 09:00
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№3 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 09:37) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: teacher
Цитата: К.А.
не катострофически плохой,а понадеявшийся только на свои силы.без помощи из вне smirk

А спартачи, прямо блистают!!!

Мы оскорбительные баннеры про пряники и тити не вывешиваем
Регистрация: 22.09.2007
№2 Написал: teacher (Сегодня, 09:25) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: К.А.
не катострофически плохой,а понадеявшийся только на свои силы.без помощи из вне smirk

А спартачи, прямо блистают!!!
Регистрация: 10.01.2017
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 09:22) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
не катострофически плохой,а понадеявшийся только на свои силы.без помощи из вне smirk


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
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