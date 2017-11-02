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Андрей Червиченко: "Спартак" показал практически все, на что он способен

Андрей Червиченко: "Спартак" показал практически все, на что он способенЭкс-президент "Спартака" Андрей Червиченко ответил для корреспондента Rusfootball.info на вопросы по матчу красно-белых против "Севильи" (1:2) в рамках 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

- "Севилья" была сильнее, но не могла с первых минут реализовать своим моменты как в первой игре в Москве. На мой взгляд, "Спартак" в сегодняшнем матче показал практически все, на что он способен. Я думаю, что вряд ли москвичи в выездной встрече могли сыграть лучше. Что касается "Севильи", то было понятно, что андалусийцы будут играть первым номером в родных стенах, так как им эта победа нужна была кровь из носу. Кроме того, гостевая трибуна на сегодняшнем матче была закрыта, что тоже сыграло на руку севильцам.

Несмотря на то, что испанцы пребывали не в лучших физических кондициях, этих кондиций хватает, чтобы хоть минимально обыграть нашего действующего чемпиона. В принципе, изначально ожидалось, что испанцы - фавориты этого матча, что и подтвердилось. Не думаю, что кто - то ожидал повторения прошлой встречи в Москве, как по игре, так и по счету.

Спартаковцы на выезде зачастую выглядят не лучшим образом, поэтому какого-то положительного результата я тут не ожидал. Хотя, повторюсь, "Севилья" сейчас находится в не самой лучшей форме, и с ней можно бороться, как у себя дома, так и на выезде.

- Учитывая положение в турнирной таблице, шансы "Спартака" выйти в плей-офф Лиги чемпионов - минимальны?

- На мой взгляд, у красно-белых шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов - небольшие, поскольку у андалусийцев уже сейчас семь очков, и я думаю, что они в состоянии на выезде обыграть "Марибор", как и "Спартак" дома обязан будет их обыгрывать. Плюс ко всему, я не думаю, что спартаковцы смогут на выезде переиграть "Ливерпуль", поэтому, на мой взгляд, москвичи максимум смогут набрать восемь очков, а севильцы при победе над словенцами наберут уже десять. Поэтому я считаю, что "Спартак" сможет удержать третью строчку и попасть в плей-офф Лиги Европы, хотя она практически и так им обеспечена, а вот дальше пройти по Лиге чемпионов - не думаю, что им это удастся.

- Кого и по какой причине из спартаковцев вы бы назвали лучшим или худшим в этой игре?

- Даже не знаю. Насчет худшего не могу ничего сказать, так как у москвичей никто сильно не выпадал из игры. Но и лучшего тоже не могу выделить, потому что никто особо не блеснул. Поэтому одинаково все были и хороши, и все достаточно много ошибались, и кто-то особо персонально, на мой взгляд, ни на ту, ни на другую позицию не тянет. То же самое можно сказать и про "Севилью".
Теги: Червиченко Спартак
Сегодня, 01:39
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6
(4)
№6 Написал: oksva Спб (Сегодня, 02:36) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Уже не так одиозно высказывается . Но , пожалуй, не соглашусь , Спартак мог сыграть сильнее , вышли слишком боязливыми , завелись после 0-2 , но было поздно . За команду не стыдно , если бы перед началом турнира предложили бы такой расклад по двум играм с Севильей - был бы счастлив , а так - осадочек остался . Ерунда , спасибо команде за этот турнир уже сейчас , независимо от второй игры с Ливером , опыт - дело наживное , болеем дальше .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№5 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 02:23) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vitaliy1977
Кто эту жирную гниду ещё и спрашивает?

а что, он неправду написал про мясную ЛЧ? smile


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СВИНЬЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ЗАБОЯ. ЭТО ЗНАЮТ ВСЕ, КРОМЕ САМОЙ СВИНЬИ...
Регистрация: 24.09.2013
№4 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 02:15) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: VeNdA
Цитата: vitaliy1977
Кто эту жирную гниду ещё и спрашивает???
Админы!!!! Вы, уроды, специально народ провоцируете???
Если так, то вы УБЛЮДКИ!!!!!!

Не надо писать ничего под его интервью и со временем у него не будут интересоваться мнением. Смысл вестись? Все болелам Спартака уже давно понятно что это за фрукт, поэтому будь проще видишь новость с Червиченко - проходи мимо)

Согласен... Сорвался слегка...
Регистрация: 13.03.2012
№3 Написал: VeNdA Республика Венда (Сегодня, 01:55) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vitaliy1977
Кто эту жирную гниду ещё и спрашивает???
Админы!!!! Вы, уроды, специально народ провоцируете???
Если так, то вы УБЛЮДКИ!!!!!!

Не надо писать ничего под его интервью и со временем у него не будут интересоваться мнением. Смысл вестись? Все болелам Спартака уже давно понятно что это за фрукт, поэтому будь проще видишь новость с Червиченко - проходи мимо)
Регистрация: 14.03.2009
№2 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 01:50) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Кто эту жирную гниду ещё и спрашивает???
Админы!!!! Вы, уроды, специально народ провоцируете???
Если так, то вы УБЛЮДКИ!!!!!!
Регистрация: 13.03.2012
№1 Написал: Denx (Сегодня, 01:44) #
  • -8
  •  (10)

Не не все толи еще будет..Секта с минусами превет))
Регистрация: 2.11.2017
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